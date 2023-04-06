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Греція планує передати Україні ще один пакет військової допомоги: що очікувати

Діана Гасюк
glavcom.ua
Греція планує передати Україні ще один пакет військової допомоги: що очікувати
Начальник Генерального штабу національної оборони Греції генерал Костянтинос Флорос
(фото: wikipedia.org)

Греція готова передати Україні ще одну партію БМП-1 та артилерійські снаряди

Греція готова направити Україні ще одну партію БМП-1, артилерійські снаряди та боєприпаси до стрілецького озброєння. Про це повідомив начальник Генерального штабу національної оборони Греції генерал Костянтиноса Флороса, пише «Pentapostagma».

«Ми довели свою солідарність діями, вже надавши 72 тонни гуманітарної допомоги та 3870 тонн військової техніки. І ми продовжуватимемо це робити», – сказав генерал.

За його словами, Греція вже надала ракети та пускові установки Stinger, реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси, стрілецькі боєприпаси та бойові машини піхоти БМП-1.

«Ми також готові передати за погодженням з Міжнародним координаційним центром пожертвувань ще одну партію БМП-1, 73-мм реактивних снарядів, артилерійських та гвинтівкових боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков прибув з візитом до Греції у рамках чергових зустрічей з офіційними особами країн НАТО.

Раніше повідомлялося, що Греція відмовилася підтримувати Україну нібито через шкоду для своєї обороноздатності.

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Теги: міністр Греція боєприпаси Олексій Резніков озброєння

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