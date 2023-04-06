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Програма передачі боєприпасів Україні: в ЄС виникла суперечка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Програма передачі боєприпасів Україні: в ЄС виникла суперечка
ЄС домовився передати Україні мільйон боєприпасів
фото ілюстративне

Посли ЄС не змогли досягти значного прогресу у питанні закупівлі боєприпасів для України

Через два тижні після того, як Євросоюз оголосив про угоду про надання Україні боєприпасів, блок все ще вирішує юридичні деталі, як її реалізувати. Про це повідомляє Politico.

За даними поінформованих співрозмовників видання, посли ЄС у середу не змогли досягти значного прогресу в одному з ключових питань плану з закупівлі боєприпасів для України.

Суперечка стосується питання, з ким будуть укладатись контракти на виробництво боєприпасів – тільки з компаніями ЄС чи й зовнішніми виробниками теж. За даними Politico, Франція наполягає на тому, щоб гроші залишилися в межах ЄС. Цей варіант підтримують Греція та Кіпр, які не хочуть, аби кошти потрапили в Туреччину.

Щодо іншої частини плану – передачі Україні боєприпасів із власних складів – посли ЄС змогли досягти згоди, і відповідний юридичний документ, як очікується, буде опублікований наступного тижня.

Крім юридичних нюансів, ідеться в матеріалі, є побоювання, що оборонній промисловості ЄС не вистачає потужностей для швидкого виготовлення необхідної кількості снарядів.

Тому ЄС має намір здійснювати план у три етапи.

Спочатку він виділить 1 мільярд євро на відшкодування країнам, які можуть негайно надати боєприпаси (і, можливо, ракети) із власних запасів або перенаправити замовлення.

Потім буде виділено ще 1 мільярд євро на спільну закупівлю додаткових боєприпасів для України і заміну снарядів, наданих Європою.

Нарешті, він хоче вивчити шляхи підвищення здатності Європи виробляти зброю, якої вона потребує, на довгі роки.

Нагадаємо, що 20 березня держави Європейського Союзу підписалася під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України і для поповнення запасів країн ЄС.

До слова, Польща пояснила, чому не підписалася під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України.

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Теги: Європейський союз війна Україна боєприпаси

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