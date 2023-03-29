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Міністр Кулеба пояснив, як Міжнародний олімпійський комітет потурає Путіну

glavcom.ua
Міністр Кулеба пояснив, як Міжнародний олімпійський комітет потурає Путіну
Фото з відкритих джерел

Кулеба розкритикував рішення допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба гостро відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Про це йдеться в його авторській колонці для французького видання L’Express, із посиланням на МЗС України.

У ній міністр зазначив, що вже понад два десятиліття РФ сидить на жорсткій дієті мілітаризму та імперіалізму і використовує типове для спортивних подій зростання шовіністичних настроїв як інструмент, що мотивує росіян проливати кров і закладає підґрунтя для агресії.

«У властивій колишньому офіцеру КДБ манері Путін або використовував спортивні перемоги для зміцнення свого політичного курсу, або відверто та систематично їх фальсифікував», – підкреслив Кулеба.

За його словами, протягом попередніх двох десятиліть всі помітили багато брудних методів Росії, серед яких допінг та підкуп міжнародних спортивних чиновників.

«Для Путіна спорт є лише черговим інструментом створення «прекрасного нового світу», світу без правил, де Росія має завжди перемагати – чи то  завдяки допінгу, чи то завдяки корупції, війні чи коштом невимовних страждань сусідніх країн», – написав Дмитро Кулеба.

Зазначається, що Україна повинна покласти край російському імперіалізму за підтримки волелюбних країн світу.

Кулеба вважає прагнення МОК дозволити участь росіян і білорусів у Олімпійських іграх під нейтральним прапором є ганебним наміром колаборації з черговим геноцидним режимом.

«Безвідносно до наявності прапора, МОК прагне закрити очі на злочини та дозволити російському диктатору використати спорт заради пропаганди, як це зробив Гітлер у 1936 році», – йдеться у повідомленні. 

«Спорт поза політикою», кажуть прибічники участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Вони воліють не помічати той факт, що більшість цих спортсменів є чинними військовослужбовцями. Наприклад, 45 з 71 медалі, які завоювала російська команда на Олімпійських іграх в Токіо, отримали члени Центрального спортивного клубу російської армії. Тобто наявні російські солдати. Самі росіяни цього ніколи не приховували, вони пишаються цим. В Росії спорт, державна пропаганда та армія нероздільні», – заявив голова МЗС України.

Він додав, що жодна із цитат Томаса Баха не змальовує бездіяльність МОК краще за його наступні слова: «Ми вирішили бути десь посередині», які він сказав на пресконференції 28 березня. 

«Повідомляється, що Міжнародний олімпійський комітет постійно не в змозі стати на захист принципів Олімпійської Хартії, через що ризикує увійти в історію як організація, яка потурає агресорам та прокладає шлях до світу без правил. Ми вже не у 1936 році. Україна не погоджується та ніколи не погодиться із такою ганебною політикою», – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі. 

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Теги: росія спорт міністр пропаганда Дмитро Кулеба

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