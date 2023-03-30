Стало відомо, що КНДР може отримати від Росії в обмін на боєприпаси

Кремль хоче отримати у КНДР зброю в обмін на продовольство

Вашингтон викрив нові плани отримання озброєнь Російською Федерацією з Північної Кореї, серед яких – пропозиція Москви про поставки продовольства в КНДР у обмін на боєприпаси. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

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«Ми продовжуємо бути стурбованими у зв’язку з тим, що Північна Корея надалі забезпечує підтримку військовим операціям росії проти України. І ми маємо нову інформацію про те, що росія активно шукає способи придбати додаткові боєприпаси у КНДР», – зазначив представник Білого дому.

Кірбі нагадав про викриту схему взаємодії москви і Пхеньяна за посередництва громадянина Словаччини Ашота Мкртичева. За підтримки російської влади Мкртичев намагався досягти секретної угоди про передачу понад двох десятків видів зброї в РФ з Північної Кореї.

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Представник Білого дому також поінформував про викриті наміри Кремля відправити делегацію до КНДР, а також, що «Росія пропонує Північній Кореї продовольство в обмін на боєприпаси». У цьому зв’язку офіційний представник адміністрації США підкреслив, що будь-яка угода про передачу зброї між Північною Кореєю й Росією порушуватиме низку резолюцій Ради Безпеки ООН.

«Ми взяли до уваги недавні заяви Північної Кореї про те, що вони не постачатимуть і не продаватимуть зброю Росії, і ми продовжимо уважно стежити за цим. Ми також продовжимо вживати подальших заходів проти осіб, причетних до таких спроб», – додав він.

Нагадаємо, раніше у США оприлюднили докази, що КНДР допомогла Росії у війні.