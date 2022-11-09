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Інтрига зберігається: попередні результати виборів у США

Надія Клочко
glavcom.ua
Інтрига зберігається: попередні результати виборів у США
У США 8 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу
фото з відкритих джерел

Республіканці можуть повернути Палату представників, а місця у Сенат поки розділені порівну

У США завершилося голосування на проміжних виборах (midterms), на якому переобирали всю Палату представників, третину Сенату та 36 губернаторів штатів. Підрахунок голосів триває.

Результати покажуть, хто контролюватиме парламент два роки до кінця президентського строку Джо Байдена. До цього незначна більшість була у демократів. Американський президент уже попереджав, що може втратити Палату представників і пожартував про ручку для накладання вето. Аналітики не виключали, що ситуація із прийняттям законів буде нагадувати глухий кут із взаємним блокуванням та гострою боротьбою між республіканцями та демократами.

Попередні результати виборів

Як свідчать попередні результати, ситуація для демократів має кращий вигляд, ніж прогнозувалося. Республіканці, як і передбачалося, мають хороші позиції, щоб повернути Палату представників, але битва за Сенат триває, сторони йдуть ніздря в ніздрю. Контроль над Конгресом завис на волосині, AP звертає увагу на те, що демократи продемонстрували «дивовижну силу», перемігши республіканців у серії конкурентних перегонів. Експерти прогнозували, що інфляція та низькі рейтинги Байдена потягнуть партію вниз.

Палата представників. Демократи мають 172 місця, республіканці – 199.
Сенат. У демократів та республіканців поки по 48 місць. 

Інтрига зберігається: попередні результати виборів у США фото 1

У Палаті представників йде боротьба за всі 435 крісел. Щоб отримати більшість, в однієї з партій має бути 218 місць. Палата представників вирішує, які закони підлягають голосуванню у парламенті.

У Сенаті (100 місць) переобиралися 35 депутатів. Сенат може блокувати або затверджувати закони, підтверджувати призначення, зроблені президентом.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».

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Теги: США вибори у США

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