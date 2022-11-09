Вибори у США: перші результати та чому це важливо для України 

Республіканці, частина яких не підтримують допомогу Україні, лідирують в Палаті представників

У Сполучених Штатах Америки відбулися проміжні вибори до Конгресу, остаточні результати яких стануть відомими згодом, адже підрахунок бюлетенів потребує часу. Проте у ЗМІ вже з'явилися перші результати волевиявлення американців.

За попередніми даними, до Сенату наразі проходять (загальна кількість місць – 100): демократи – 47, республіканці – 46. До Палати представників (загальна кількість місць – 435): демократи – 136, республіканці – 178. Аналізуємо, чому вибори у США важливі для України, кого із наших друзів чи недругів переобрали американці і що про це думають наші політики.

Чим нам загрожує перемога республіканців

Частина республіканців з оточення колишнього президента Дональда Трампа обіцяли, що після їхньої перемоги Київ більше не буде отримувати від Сполучених Штатів допомоги. Однак їхні погрози навряд чи справдяться, бо не всі представники політсили дотримуються такої позиції

Наприклад, сенатор-республіканець Ренд Пол із Кентуккі, колишній кандидат у президенти, виграв третій термін у Сенаті. У травні Ренд Пол заблокував законопроєкт щодо надання Україні пакету військової допомоги.

А от конгресменка Вікторія Спартц переобралась на посаду під час проміжних виборів у США. Спартц перемогла з великим відривом, набравши понад 60% голосів. Її суперниця-демократка Джанін Лі Лейк набирає близько 40% голосів.

Вікторія Спартц відома своїм протистоянням із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та закликами його звільнити до Володимира Зеленського. Однак конгресменка голосувала за збільшення підтримки для України.

Що таке Сенат Це одна з двох палат парламенту США. Кожен штат в Сенаті представляють по двоє депутатів – їх обирають кожні шість років у шаховому порядку. Тобто 100 сенаторів представляють 50 штатів – цьогоріч на виборах обирають 33 або 34 депутатів.

Народний депутат Олексій Гончаренко вважає: загалом вибори у США засвідчили дуже гарні результати для України. Адже ті, хто був проти допомоги Україні, в більшості не потрапили ні в Сенат, ні в Палату представників.

«Є пару людей, які все ж таки змогли виграти, але це незначна кількість і вони не матимуть підтримку в жодній з палат Конгресу. Україна залишається з двопартійною підтримкою в Конгресі. Великі друзі України, такі як, Марсі Каптур, Брайан Фіцпатрік, Майкл Маккол, Гері Палмер всі переобрались та будуть продовжувати свою роботу в Вашингтоні!», – пише Гончаренко.

Що таке Палата представників Нижня палата Конгресу США, яка разом з верхньою палатою — Сенатом США утворює американський парламент. Ініціює і приймає федеральні закони, які діють на території всіх штатів (для приведення їх в дію потрібна також згода верхньої палати і президента). Нижня палата має виняткове право на ініціювання законів, що стосуються податків, оголошення імпічменту посадовим особам, в тому числі президенту, і в рідкісних випадках обирати президента США. На відміну від Сенату, кожен штат США представлений в Палаті представників пропорційно населенню. Кожен представник штату займає своє місце протягом двох років та може бути переобраним необмежену кількість разів. Кількість місць в палаті з 1911 року складає 435 представників.

На що сподівається Росія

«Перемога республіканців на виборах до Конгресу США не призведе до революції у зовнішній політиці США та припинення підтримки Вашингтоном України, – цитує видання Reuters члена Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Олексія Пушкова. – Однак адміністрації Байдена буде складніше проштовхувати програми фінансової допомоги Києву через Конгрес, а позиції американських критиків безмежної допомоги Україні помітно посиляться».

У будь-якому випадку очікується, що республіканська більшість ставитиметься до нових бюджетних асигнувань на військову та економічну допомогу Україні більш прискіпливо.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».