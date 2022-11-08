Зеленський зустрівся із послом США в ООН (відео)

Президент розповів про ситуацію на фронті та ракетному терорі Росії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із членом Кабінету президента США, постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд. Про це повідомила пресслужба президента в Telegram.

Глава держави висловив подяку всьому американському народові, президенту США Джозефу Байдену та його адміністрації, Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України з початку повномасштабної війни, яку проти нашої країни веде Російська Федерація.

«Важливо, що ця підтримка повною мірою проявляється також і в ООН», – наголосив Володимир Зеленський, високо оцінивши особисту роль Лінди Томас-Грінфілд.

Делегацію Сполучених Штатів було поінформовано про ситуацію на фронті та ескалацію повітряного терору Росії проти об’єктів критичної цивільної інфраструктури України з використанням крилатих ракет та іранських дронів. Окремо було акцентовано, що цілеспрямованими російськими атаками пошкоджено майже 40% об’єктів енергетичної інфраструктури, унаслідок чого без електропостачання в Україні залишаються понад 4,5 млн споживачів.

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«З огляду на продовження ракетного терору Росії наше першочергове завдання – невідкладне створення повітряного щита над Україною», – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що РФ доповнює ракетний терор цинічними звинуваченнями на адресу України у створенні «брудної бомби», які вже були офіційно спростовані МАГАТЕ, та продовженням відкритого ядерного шантажу на Запорізькій АЕС.

У цьому зв’язку Зеленський наголосив на необхідності вжиття Організацією Об’єднаних Націй низки негайних кроків, серед яких – невідкладне направлення в Україну ініційованої нашою державою місії експертів ООН для розслідування постачання Іраном Росії БПЛА в порушення санкцій РБ ООН; направлення компетентних представників ООН на об’єкти критичної інфраструктури України для оцінки руйнувань і потреб у відновленні; максимальне залучення можливостей Організації Об’єднаних Націй до відновлення української енергетики.

«Необхідно також обмежити членство та привілеї держави-терориста в МАГАТЕ. Для цього існує чіткий і зрозумілий алгоритм», – сказав президент України.

У межах зустрічі сторони зупинилися на підтримці ініціатив України на 77-й сесії ГА ООН. Насамперед стосовно створення механізму компенсації за наслідки агресії РФ, започаткування спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти нашої країни, а також ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України з акцентом на АР Крим та Севастополі.

Особливу увагу було приділено гострому питанню примусового утримання Росією українських військових і цивільних полонених. Президент нагадав, що вже було звільнено понад тисячу бранців, але досі велика кількість українців перебуває у жахливих умовах на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України. У зв’язку з цим глава держави наголосив на важливості міжнародного тиску задля якнайшвидшого розв’язання питання доступу представників ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до цих осіб.

Окремою темою зустрічі стала світова продовольча безпека. Володимир Зеленський відзначив роль ООН та особисто Генерального секретаря у реалізації «зернової ініціативи», яка забезпечує продовольством мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи. Співрозмовники наголосили на необхідності продовження зернової угоди після 19 листопада.

«Останні дні демонструють, що це можливо. Так, Росія всіляко уповільнює цей процес, щоб шантажувати світ. Але думаю, що ми всі разом впораємося із цією проблемою», – переконаний він.

Зеленський наголосив, що попри повномасштабну агресію РФ Україна готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки.

«Україна рятує світ» – під таким гаслом надаватимемо допомогу найбіднішим. Перший корабель у межах ініціативи має вийти вже невдовзі. Ми пропонуємо країнам світу долучитися до цього важливого починання», – зазначив президент України.

Також відбувся обмін думками щодо конкретних кроків задля обмеження можливостей держави-агресора зловживати членством в ООН.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, постійний представник Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд прибула з візитом в Україну.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном та Москвою залишаються відкритими.