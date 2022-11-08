«Наступні два роки будуть жахливими»: Байден – про можливу перемогу республіканців

Слова Байдена вказують на те, наскільки високими є ставки на проміжних виборах

Президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки». Про це повідомляє CNN.

«Якщо ми втратимо Палату представників і Сенат, це будуть жахливі два роки», – сказав глава Білого дому невеликому натовпу в готелі під час візиту в Чикаго минулого тижня.

За даними CNN, Байден також заявив, що «хороша новина в тому», що він збереже за собою право вето. У матеріалі сказано, що слова Байдена вказують на те, наскільки високими є ставки на проміжних виборах. До цього в Палаті представників більшість була за демократами.

У вівторок, 8 листопада, у США відбуваються проміжні вибори. Американці переобирають Палату представників і близько третини членів Сенату США, а також 36 губернаторів штатів і трьох губернаторів територій США, мерів міст та місцевих чиновників. Історично в США партія чинного президента (у цьому випадку Демократична партія) майже завжди втрачає місця в Палаті представників на таких виборах.

Нагадаємо, The New York Times раніше повідомило, що Росія знову намагається втрутитись в вибори у США. Наразі вони, використовуючи ботоферми, намагаються вивести вперед республіканців на проміжних виборах в Конгрес США 2022 року.

7 листопада наближений до президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна бізнесмен, засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин визнав втручання РФ в американські вибори.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати готові дати рішучу відповідь на будь-які спроби окремих осіб, організацій або країн втрутитись у проміжні вибори.

До слова, сьогодні президент Володимир Зеленський провів зустріч із членом Кабінету президента США, постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд, яка наразі тперебуває з візитом у Києві.