США підтвердили передачу Україні комплексів Nasams

Збройні сили України вже застосовують два комплекси протиповітряної оборони Nasams

Зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України. Про це повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

Пентагон підтвердив передачу Україні двох комплексів ППО Nasams. Патрік Райдер відмовився уточнити, чи можливе постачання тактичних ракет Atacms.

«ЗСУ вже застосовують два передані їм США комплекси ППО Nasams, навчання особового складу пройшло в Європі», – додав речник.

Pенітно-ракетний комплекс Nasams

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 кілометрів.

Atacms

Оперативно-тактичний ракетний комплекс Atacms (Army Tactical Missile System) призначений для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади, розташовані в глибині оборони противника.

Для запуску ракети використовується модернізована пускова установка РСЗВ M270 та M142 Himars.

Крім того, Atacms може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби. Комплекс має ракету MGM-140B, яка являє собою оперативно-тактичну ракету зі збільшеною до 300 км дальністю польоту.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню CBS, Україна отримала дві батареї комплексу Nasams.

16 вересня речник Міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що перші дві батареї Nasams передадуть Україні протягом наступних двох місяців.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.