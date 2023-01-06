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Істерика у ватних пабліках: Кремль визнав окуповані і «приєднані» території Україною

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Істерика у ватних пабліках: Кремль визнав окуповані і «приєднані» території Україною
Путін закликав тимчасово припинити вогонь по всій лінії фронту
фото з відкритих джерел

Шарій у паніці через вихід українських територій із-під «контролю РФ»

Проросійський пропагандист та колишній журналіст Анатолій Шарій влаштував істерику після того, як російський диктатор Володимир Путін офіційно визнав, що всі окуповані території належать Україні. 

«Если на Украине, значит поздравляю – Херсон и прочие официально, но тихо вышли из «состава РФ», куда были с пафосом приняты», – заістерив Шарій, додавши скрін із сайту Кремля.

Істерика у ватних пабліках: Кремль визнав окуповані і «приєднані» території Україною фото 1

Також зазначимо, російські воєнкори вже відкрито пишуть, що наказ Путіна – фейк, і жодного припинення вогню на лінії зіткнення немає. 

Істерика у ватних пабліках: Кремль визнав окуповані і «приєднані» території Україною фото 2

Нагадаємо, Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні – у документі про тимчасове перемир'я диктатор офіційно визнає, що територія, що розташована вздовж лінії зіткнення є частиною України

До слова, міністерство оборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення

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Теги: Анатолій Шарій

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