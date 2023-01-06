Істерика у ватних пабліках: Кремль визнав окуповані і «приєднані» території Україною

Шарій у паніці через вихід українських територій із-під «контролю РФ»

Проросійський пропагандист та колишній журналіст Анатолій Шарій влаштував істерику після того, як російський диктатор Володимир Путін офіційно визнав, що всі окуповані території належать Україні.

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«Если на Украине, значит поздравляю – Херсон и прочие официально, но тихо вышли из «состава РФ», куда были с пафосом приняты», – заістерив Шарій, додавши скрін із сайту Кремля.

Також зазначимо, російські воєнкори вже відкрито пишуть, що наказ Путіна – фейк, і жодного припинення вогню на лінії зіткнення немає.

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Нагадаємо, Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні – у документі про тимчасове перемир'я диктатор офіційно визнає, що територія, що розташована вздовж лінії зіткнення є частиною України

До слова, міністерство оборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення.

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