«Перемир’я Путіна». Міноборони РФ заявило про припинення вогню

Російське перемир'я має тривати 36 годин

Міністерство оборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна, пишуть росЗМІ.

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«Відповідно до доручення президента РФ міністр оборони РФ доручив військам ввести на 36 годин з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового контакту сторін в Україні», – йдеться в повідомленні військового відомства.

Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило. Раніше патріарх РПЦ Кирило цинічно попросив встановити «різдвяне перемир’я».