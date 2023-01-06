Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні
Путін підписав документ про тимчасове перемир'я
фото з відкритих джерел

У документі Путін офіційно визнає, що територія, що знаходиться вздовж лінії зіткнення є частиною України

Російський диктатор Володимир Путін офіційно визнав, що всі окуповані території належать Україні.

На офіційному сайті президента країни-агресорки опубліковані вказівки Путіна, згідно з якими він доручає армії окупантів оголосити «режим припинення вогню». У документі Путін офіційно визнає, що територія, що знаходиться вздовж лінії зіткнення є частиною України.

«Враховуючи звернення Святійшого Патріарха Кирила, доручаю міністру оборони Російської Федерації ввести з 12.00 6 січня 2023 року до 24.00 7 січня 2023 року режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін на Україні», – йдеться в документі, підписаному Путіним.

Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні фото 1

Як повідомлялося, міністерство оборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило. 

Читайте також:

Теги: «ДНР» міністр «ЛНР» війна путін Сергій Шойгу окуповані території диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас цинічно прокоментував пропозицію РФ про перемир'я
«‎Різдвяне перемир'я» Кремля: Литва різко відреагувала
Сьогодні, 08:15
Очільник МЗС заявив, що одностороннє припинення вогню з боку РФ не повинно сприйматися серйозно
Кулеба пояснив, чи варто довіряти заявам Росії про «‎різдвяне перемир'я»
Сьогодні, 01:53
ISW назвав цілі Путіна в оголошенні різдвяного перемир’я
Для чого Путіну «‎різдвяне перемир'я»: роз'яснення ISW
Сьогодні, 05:30

Політика

Генсек ООН дав оцінку «різдвяному перемир'ю» Росії
Генсек ООН дав оцінку «різдвяному перемир'ю» Росії
Істерика у ватних пабліках: Кремль визнав окуповані і «приєднані» території Україною
Істерика у ватних пабліках: Кремль визнав окуповані і «приєднані» території Україною
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні
«Перемир’я Путіна». Міноборони РФ заявило про припинення вогню
«Перемир’я Путіна». Міноборони РФ заявило про припинення вогню
Помісна церква отримала дозвіл на вхід у Лавру: укладена угода з державою
Помісна церква отримала дозвіл на вхід у Лавру: укладена угода з державою
Німеччина розглядає можливість передати Україні додаткові САУ Gepard – Spiegel
Німеччина розглядає можливість передати Україні додаткові САУ Gepard – Spiegel

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Українські церкви переходять на новий календар: які зміни відбудуться
15K
Митрополит Павло влаштував демарш під час передачі лаврських храмів державі
8249
Кирило просить перемир'я на Різдво. Соцмережі пригадали, що він та Путін коїли на Великдень
7078
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6714
Кремль оголосив про припинення вогню
5832
6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Вчора, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту