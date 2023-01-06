Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні

У документі Путін офіційно визнає, що територія, що знаходиться вздовж лінії зіткнення є частиною України

Російський диктатор Володимир Путін офіційно визнав, що всі окуповані території належать Україні.

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На офіційному сайті президента країни-агресорки опубліковані вказівки Путіна, згідно з якими він доручає армії окупантів оголосити «режим припинення вогню». У документі Путін офіційно визнає, що територія, що знаходиться вздовж лінії зіткнення є частиною України.

«Враховуючи звернення Святійшого Патріарха Кирила, доручаю міністру оборони Російської Федерації ввести з 12.00 6 січня 2023 року до 24.00 7 січня 2023 року режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін на Україні», – йдеться в документі, підписаному Путіним.

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Як повідомлялося, міністерство оборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.