Кремль оголосив про припинення вогню

Режим припинення вогню нібито діятиме з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня

Російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Про це пердають росЗМІ.

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Як стверджується, планується, що режим діятиме «по всій лінії бойового зіткнення» з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Раніше патріарх РПЦ Кирило цинічно попросив встановити «різдвяне перемир’я».

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В Офісі президента заявили, що запропоноване Кирилом «різдвяне перемир’я» є цинічною пасткою.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував Путіну «односторонньо припинити вогонь». У свою чергу Кремль відповів на пропозицію Ердогана та заявив, що згоден на переговори тільки за умови виконання вимог, які поставила РФ.

До слова, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.