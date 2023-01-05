Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кремль оголосив про припинення вогню

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль оголосив про припинення вогню
фото ілюстративне

Режим припинення вогню нібито діятиме з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня

Російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Про це пердають росЗМІ.

Як стверджується, планується, що режим діятиме «по всій лінії бойового зіткнення» з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Раніше патріарх РПЦ Кирило цинічно попросив встановити «різдвяне перемир’я»

В Офісі президента заявили, що запропоноване Кирилом «різдвяне перемир’я» є цинічною пасткою.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував Путіну «односторонньо припинити вогонь». У свою чергу Кремль відповів на пропозицію Ердогана та заявив, що згоден на переговори тільки за умови виконання вимог, які поставила РФ.

До слова, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президенти обговорили турецько-російські відносини, а також регіональні питання
Ердоган запропонував Путіну «односторонньо припинити вогонь». Реакція Кремля
Сьогодні, 14:35
Російський патріарх Кирило не засудив війну в Україні і підтримав Путіна
Банкова відреагувала на «різдвяне перемир’я» Кирила
Сьогодні, 14:19
Патріарх РПЦ Кирило цинічно просить встановити «різдвяне перемир’я»
Патріарх РПЦ Кирило цинічно просить встановити «різдвяне перемир’я»
Сьогодні, 10:54

Події в Україні

СБУ поновила «воєнну» акредитацію данській журналістці, яка влипла у скандал
СБУ поновила «воєнну» акредитацію данській журналістці, яка влипла у скандал
Кремль оголосив про припинення вогню
Кремль оголосив про припинення вогню
«Сухопутний коридор» до Криму вже на лінії вогню ЗСУ: що відомо
«Сухопутний коридор» до Криму вже на лінії вогню ЗСУ: що відомо
Білорусь оголосила про авіанавчання з Росією та нарощування спільних військ
Білорусь оголосила про авіанавчання з Росією та нарощування спільних військ
Окупанти мріють втекти від ЗСУ на війну в Сирію – перехоплення СБУ (аудіо)
Окупанти мріють втекти від ЗСУ на війну в Сирію – перехоплення СБУ (аудіо)
США хочуть модернізувати боєприпаси часів Холодної війни, щоб передати Україні – Politico
США хочуть модернізувати боєприпаси часів Холодної війни, щоб передати Україні – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ
15K
Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора
13K
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
12K
Шок у Московському патріархаті. Митрополит Епіфаній 7 січня зайде у Лавру
9656
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
9356
Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника

Новини

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту