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Кирило просить перемир'я на Різдво. Соцмережі пригадали, що він та Путін коїли на Великдень

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кирило просить перемир'я на Різдво. Соцмережі пригадали, що він та Путін коїли на Великдень
За день до Великодня країна-агресорка випустила по Одесі сім ракет, унаслідок чого загинуло вісім людей, серед яких мати з немовлям
фото з відкритих джерел

Російський патріарх змовчав про вбивчу ракетну атаку мирних мешканців Одеси

Предстоятель Російської православної церкви Кирило закликав до перемир’я на Різдво, при цьому російський патріарх не назвав вторгнення Росії війною, а заявив про «міжусобний конфлікт», ніби натякаючи, що Україна та Росія – одна держава. На таку цинічну заяву Кирила бурхливо відреагували соцмережі, згадавши передвеликодній путінський терор в Одесі.

Патріарх Кирило не засудив російський ракетний удар по Одесі 23 квітня, унаслідок якого загинуло вісім людей, серед яких мати з немовлям. Напередодні Великодня країна-агресорка випустила по мирному місту сім ракет, одна з яких влучила у 16-типоверховий житловий будинок. Тоді предстоятель РПЦ укотре змовчав – нині ж просить про перемир'я.

До слова, після ворожого обстрілу Одеси Володимир Зеленський емоційно прокоментував ракетний удар Росії. Тоді президент назвав окупантів «смердючими подонками».

Нагадаємо, патріарх РПЦ Кирило цинічно просить встановити «різдвяне перемир’я». Він заявив, що слід припинити вогонь з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня.

Зауважимо, раніше патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України. Патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

Як відомо, патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії рашистів. 

Крім того, російські священники вважають, що дають «духовні сили» окупантам, тому військове командування РФ залучає їх до роботи з солдатами, які воюють в Україні. Російські попи благословляють окупантів на вбивство українців, окроплюючи їх «святою водою» та проводячи обряд помазання.

Зазначимо, російська православна церква пішла проти Божої волі, підтримуючи вторгнення в Україну. Дмитро Кулеба нагадав, що низка російських православних священників і деякі єпископи благословляли військові дії Росії, тож вони зрадили Бога.

До того ж з осені про Путіна у церквах Росії почали молитися ще й як за царя. Кремлівського диктатора Володимира Путіна московський патріархат прирівняв до архангела Михайла. У розданих окупантам молитовниках президента РФ називають «архістратигом – ватажком небесного воїнства». У самій же молитві загарбників закликають молитися за Путіна.

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Теги: Одеса РПЦ обстріл

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Суспільство

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