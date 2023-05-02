Із Росії виїхали німецькі дипломати

Москва заявила, що Берлін проводить курс на руйнування всього масиву російсько-німецьких відносин

Група німецьких дипломатів залишила Росію. Про це 1 травня повідомило міністерство закордонних справ ФРН, не називаючи кількість дипломатів, що поїхали.

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Російське МЗС тиждень тому заявило, що Москва має намір вислати понад 20 співробітників посольства ФРН у відповідь на висилку російських дипломатів.

«Уряд ФРН упродовж минулих тижнів перебував у контакті з російською стороною з метою скорочення присутності російських спецслужб у Німеччині, – заявило 1 травня МЗС ФРН. – Внаслідок цього в середині місяця (квітня – ред.) співробітники російських представництв у Німеччині виїхали з країни».

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У заяві наголошується, що діяльність співробітників російського диппредставництва «не відповідала їхньому дипломатичному статусу», і, на відміну від росіян, німецькі колеги постійно поводилися відповідно до їхнього дипломатичного статусу.

Нагадаємо, 22 квітня Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів.

Понад тиждень тому зʼявилися повідомлення про висилку з Росії німецьких дипломатів – стверджувалося, що вони прибули до Берліна літаком, який отримав екстрений дозвіл на посадку в європейському аеропорту. Представник МЗС ФРН заявив Радіо Свобода, що на цьому борту з німецької столиці було вислано близько двох десятків співробітників дипломатичних представництв Росії.

У березні видання Focus писало, що Німеччина розглядає можливість висилки з країни понад 30 російських дипломатів. За даними ЗМІ, німецькі органи безпеки дійшли висновку, що представники Росії можуть використати свій дипломатичний імунітет для вербування інформаторів із метою саботажу чи поширення дезінформації.