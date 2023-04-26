Десятки дипломатів РФ можуть бути шпигунами у Північній Європі – Yle

З російською розвідкою, ймовірно, пов’язаний і генконсул РФ в Баренцбурзі

Величезна кількість співробітників російських дипломатичних місій у скандинавських країнах, ймовірно, виконують розвідувальні завдання. Про це йдеться у спільному проєкті норвезьких, шведських, данських і фінських журналістів, передає фінське видання Yle.

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Зазначається, що кілька десятків диппредставників були співробітниками Служби зовнішньої розвідки (СВР), ГРУ чи ФСБ, але працювали як персонал дипломатичних місій. Зазвичай їх призначали на другорядні посади, адже ключові дипломати рідко можуть бути шпигунами під прикриттям.

Журналісти Yle встановили особи трьох таких росіян. Серед них – імовірний співробітник СВР Дмитро Оторочкін, який спершу працював у російському посольстві в Гельсінкі, а потім перевівся в Копенгаген, звідки його вислали навесні 2022 року. У мережі «ВКонтакте» він мав три сторінки на різні імена та місце проживання, але з фотографіями, за якими його легко впізнати.

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Шпигунами ймовірно є і 60-річний Володимир Комаров, який теж працював у посольстві в Гельсінкі, і 37-річний Дмитро Двін’янінов. Обоє, вочевидь, були співробітниками ГРУ. Їх вислали навесні 2022 року.

Один із посадовців на умовах анонімності розповів, що фінські спецслужби кілька разів втручалися, коли такі дипломати намагалися встановити контакт із росіянами у Фінляндії для шпигунських цілей.

У рамках розслідування встановили особи 38 агентів російської розвідки – усі були повʼязані з дипломатичними місіями у країнах Північної Європи.

Крім того, пов’язаний з ГУР, найімовірніше, і генеральний консул Росії в Баренцбурзі Андрієй Чемерило, адже він проживав за адресою, що відома як навчальний центр співробітників ГРУ. Сам Чемерило заперечує звʼязки з розвідкою.

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Раніше повідомлялося, що російські шпигунки через Tinder вербують військових і політиків Німеччини.

До цього, польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Підозрюваних затримали у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. Переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.