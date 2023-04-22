Німеччина висилає російських дипломатів

Кремль погрожує «дзеркально відповісти на масове вислання дипломатів»

У суботу, 22 квітня, Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів. Про це передають російські Telegram-канали.

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У Кремлі погрожують «дзеркально відповісти на масове вислання дипломатів», і додали, що «Берлін проводить курс на руйнування всього масиву російсько-німецьких відносин».

Окрім цього, в РФ заявляють, що ФРН «порушила свої запевнення про небажання афішувати масове вислання дипломатів РФ, розповівши ЗМІ про цю «затію».

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Зазначається, що німецький посол повідомлений про відповідь РФ на висилку дипломатів.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що повернути окуповані Росією території можна і шляхом переговорів, але коли і як їх починати Україна має вирішувати самостійно.

Пісторіус наголосив, що Німеччина та інші держави-партнери при цьому підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться. Він додав, що важливо підтримувати Україну, щоб вона швидко отримувала те, чого потребує.