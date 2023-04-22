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Німеччина висилає російських дипломатів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина висилає російських дипломатів
фото ілюстративне

Кремль погрожує «дзеркально відповісти на масове вислання дипломатів»

У суботу, 22 квітня, Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів. Про це передають російські Telegram-канали.

У Кремлі погрожують «дзеркально відповісти на масове вислання дипломатів», і додали, що «Берлін проводить курс на руйнування всього масиву російсько-німецьких відносин».

Окрім цього, в РФ заявляють, що ФРН «порушила свої запевнення про небажання афішувати масове вислання дипломатів РФ, розповівши ЗМІ про цю «затію».

Зазначається, що німецький посол повідомлений про відповідь РФ на висилку дипломатів.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що повернути окуповані Росією території можна і шляхом переговорів, але коли і як їх починати Україна має вирішувати самостійно. 

Пісторіус наголосив, що Німеччина та інші держави-партнери при цьому підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться. Він додав, що важливо підтримувати Україну, щоб вона швидко отримувала те, чого потребує.

Теги: Німеччина росія дипломатія

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