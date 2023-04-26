Росія висилає норвезьких дипломатів: деталі скандалу
26 квітня в МЗС Росії викликали посла Норвегії Роберта Квіле
Російська влада оголосила персонами нон грата десять представників посольства Норвегії у Москві та апарату аташе з питань оборони. Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.
Як зазначається, відповідне рішення це крок у відповідь ініційованої владою Норвегії щодо висилки 15 дипломатів посольства Росії в Осло і співробітників апарату військового аташе.
26 квітня в МЗС Росії викликали посла Норвегії Роберта Квіле. Йому висловили «рішучий протест» у зв'язку з рішенням Осло вислати російських дипломатів.
«Цей ворожий крок ще більше посилив ситуацію у двосторонніх відносинах, які перебувають і без того на критично низькому рівні», – йдеться у повідомленні дипвідомства РФ.
У міністерстві також заявили, що «вживуть інших заходів у зв'язку з недружніми діями Осло, включаючи введення обмежень на наймання норвезькими дипмісіями персоналу з-поміж російських громадян».
Нагадаємо, 13 квітня уряд Норвегії вирішив вислати з країни 15 офіцерів російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві Росії.
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