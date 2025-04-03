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Ізраїльський прем’єр прибув до Угорщини, попри ордер МКС на його арешт

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Ізраїльський прем’єр прибув до Угорщини, попри ордер МКС на його арешт
В аеропорті Будапешту Нетаньягу зустрічав міністр оборони Угорщини
фото: Facebook/szalay.bobrovniczky.kristof)

Якраз напередодні візиту Будапешт заявив, що вийде з МКС

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу сьогодні, 3 квітня, прибув з офіційним візитом до Угорщини, попри ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. Про це повідомляє «Главком».

Фото зустрічі Нетаньягу в аеропорті Будапешту опублікував міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький. 

Ізраїльський прем’єр прибув до Угорщини, попри ордер МКС на його арешт фото 1
фото: Facebook/szalay.bobrovniczky.kristof

Беньямін Нетаньягу приїхав до Угорщини разом з дружино. Він планує зустрітися з угорським колегою Віктором Орбаном.

Нагадаємо, напередодні, 2 квітня, уряд Угорщини заявив, що планує відмовитися від членства у Міжнародному кримінальному суді. Процес виходу країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду може тривати близько року. 

Щодо ордера на арешт Нетаньягу, то його Міжнародний кримінальний суд видав у листопаді 2024 року. Разом з цим ордером МКС видав і ордер на арешт  колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. 

Також «Главком» повідомляв, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу планував візит до Будапешту на початок квітня попри ордер на свій арешт. 

 

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Теги: Беньямін Нетаньягу

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