Ізраїльський прем’єр прибув до Угорщини, попри ордер МКС на його арешт

Якраз напередодні візиту Будапешт заявив, що вийде з МКС

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу сьогодні, 3 квітня, прибув з офіційним візитом до Угорщини, попри ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. Про це повідомляє «Главком».

Фото зустрічі Нетаньягу в аеропорті Будапешту опублікував міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький.

Беньямін Нетаньягу приїхав до Угорщини разом з дружино. Він планує зустрітися з угорським колегою Віктором Орбаном.

Нагадаємо, напередодні, 2 квітня, уряд Угорщини заявив, що планує відмовитися від членства у Міжнародному кримінальному суді. Процес виходу країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду може тривати близько року.

Щодо ордера на арешт Нетаньягу, то його Міжнародний кримінальний суд видав у листопаді 2024 року. Разом з цим ордером МКС видав і ордер на арешт колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.

Також «Главком» повідомляв, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу планував візит до Будапешту на початок квітня попри ордер на свій арешт.