Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На згадку про операцію проти «Хезболли». Нетаньягу зробив Трампу подарунок

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На згадку про операцію проти «Хезболли». Нетаньягу зробив Трампу подарунок
Лідери держав обмінялися подарунками на зустрічі у лютому, 2025 року
фото: Evan Vucci

Трамп назвав операцію проти «Хезболли» «чудовою»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подарував президенту США Дональду Трампу золотий і звичайний пейджери на згадку про секретну операцію, яка знищила терористичне угруповання «Хезболла». Про це повідомляє Times of Israel.

«Це була чудова операція», – відповів Трамп на подарунок.

Натомість Трамп подарував Нетаньягу їхню фотографію з візиту з присвятою «Бібі, великому лідеру».

Нагадаємо, у Лівані внаслідок вибуху пейджерів постраждали тисячі людей. Девайси, які були підірвані, надійшли бойовикам «Хезболли» нещодавно. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваного представника «Хезболли».

Так, пейджери, що вибухнули в Лівані, були начинені 20 грамами вибухівки. Про це пише Al Jazeera з посиланням на джерело в службах безпеки країни. Ліванські спецслужби встановлюють, як було активовано вибухівку.

«Пристрої зв'язку, що вибухнули, були заміновані заздалегідь», – йдеться в матеріалі. При цьому завезені вони були на початку цього року. «Пристрої ввезли в країну п'ять місяців тому», – уточнив співрозмовник Al Jazeera. 

Відомо, що Ізраїль атакував «Хезболлу» в Лівані, замінувавши акумулятори пейджерів, що належали членам шиїтського руху. Про це пише  телеканал CNN з посиланням на двох високопоставлених співробітників служби безпеки Лівану. За словами одного з них, спосіб був настільки витонченим, що вибухові пристрої неможливо було виявити.

Читайте також:

Теги: тероризм Ізраїль Дональд Трамп подарунок Беньямін Нетаньягу міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Злам світового порядку, який розпочала Росія та Китай, Трамп тепер буде використовувати на користь Америки
За гучними заявами Трампа можна не помітити його справжні наміри
11 сiчня, 17:07
Голова Ради Федерації Федеральних РФ Валентина Матвієнко
«Гренландія – наша»? Росія злякалася ідеї Трампа
13 сiчня, 16:16
Маск здивував глядачів своєю дивною поведінкою
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
20 сiчня, 22:48
На думку Катрін Ебнер-Штайнер, біженці повинні отримувати допомогу лише в «натуральній формі», а не грошову підтримку
Депутатка ультраправої «Альтернативи для Німеччини» зробила скандальну заяву про українських біженців
18 сiчня, 15:58
Глава США назвав Саудівську Аравію відповідальною за продовження війни в Україні
Трамп просить Саудівську Аравію знизити ціни на нафту
23 сiчня, 18:53
На інавгураційному балу Дональда Трампа 20 січня 2017 року Меланія з'явилася у ванільній шовковій креповій сукні з відкритими плечима
Якою була Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році: яскраві образи
20 сiчня, 13:37
Орбан, який неодноразово закликав до скасування санкцій проти Росії, опинився в незручному політичному становищі - Bloomberg
Угорщина закликає ЄС до дебатів, ігноруючи продовження санкцій проти РФ
23 сiчня, 14:07
Трамп пообіцяв домогтися відплати як ключової обіцянки своєї передвиборчої кампанії
У США звільнено чиновників, що розслідували справу проти Трампа – CNN
28 сiчня, 03:28
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп у Білому домі
Прем'єр Ізраїлю хвалить «нестандартне» мислення Трампа та називає його найкращим другом
Сьогодні, 03:22

Соціум

На згадку про операцію проти «Хезболли». Нетаньягу зробив Трампу подарунок
На згадку про операцію проти «Хезболли». Нетаньягу зробив Трампу подарунок
Готелі у Японії дуже дорогі: влада запропонувала оригінальне рішення
Готелі у Японії дуже дорогі: влада запропонувала оригінальне рішення
Під Тихим океаном знайдено восьмий континент: науковці розкрили нові сенсаційні подробиці
Під Тихим океаном знайдено восьмий континент: науковці розкрили нові сенсаційні подробиці
Генштаб підтвердив удар по заводу у Краснодарському краї та ураження ЗРК «Бук»
Генштаб підтвердив удар по заводу у Краснодарському краї та ураження ЗРК «Бук»
«Логістичний об'єкт армії Росії». ЦПД прокоментував нічну атаку на нафтобазу
«Логістичний об'єкт армії Росії». ЦПД прокоментував нічну атаку на нафтобазу
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
17K
У Курській області Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона світу з карате Рудя
13K
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
8234
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg
7241
Нова перша леді Сирії вперше з'явилась на публіці: що про неї відомо

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua