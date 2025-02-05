На згадку про операцію проти «Хезболли». Нетаньягу зробив Трампу подарунок

Трамп назвав операцію проти «Хезболли» «чудовою»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подарував президенту США Дональду Трампу золотий і звичайний пейджери на згадку про секретну операцію, яка знищила терористичне угруповання «Хезболла». Про це повідомляє Times of Israel.

«Це була чудова операція», – відповів Трамп на подарунок.

Натомість Трамп подарував Нетаньягу їхню фотографію з візиту з присвятою «Бібі, великому лідеру».

Нагадаємо, у Лівані внаслідок вибуху пейджерів постраждали тисячі людей. Девайси, які були підірвані, надійшли бойовикам «Хезболли» нещодавно. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваного представника «Хезболли».

Так, пейджери, що вибухнули в Лівані, були начинені 20 грамами вибухівки. Про це пише Al Jazeera з посиланням на джерело в службах безпеки країни. Ліванські спецслужби встановлюють, як було активовано вибухівку.

«Пристрої зв'язку, що вибухнули, були заміновані заздалегідь», – йдеться в матеріалі. При цьому завезені вони були на початку цього року. «Пристрої ввезли в країну п'ять місяців тому», – уточнив співрозмовник Al Jazeera.

Відомо, що Ізраїль атакував «Хезболлу» в Лівані, замінувавши акумулятори пейджерів, що належали членам шиїтського руху. Про це пише телеканал CNN з посиланням на двох високопоставлених співробітників служби безпеки Лівану. За словами одного з них, спосіб був настільки витонченим, що вибухові пристрої неможливо було виявити.