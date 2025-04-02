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Угорщина вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Угорщина вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду – ЗМІ
Уряд Угорщини готовий подати в парламент проєкт резолюції про вихід
фото з відкритих джерел

Процес виходу країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду може тривати до року

Угорський уряд планує відмовитися від членства у Міжнародному кримінальному суді. Рішення пролунало на закритій зустрічі зі співробітниками диппредставництв країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

Зазначається, що уряд країни готовий подати в парламент проєкт резолюції про вихід. Якщо більшість депутатів підтримають документ, то влада офіційно ініціює процедуру виходу.

Процес виходу може тривати до року. Термін пов'язаний з тим, що мандат угорського члена Міжнародного кримінального суду Петера Ковача минув минулого року, але оскільки він все ще веде справу, то залишиться членом органу до його завершення.

Журналісти наголошують, зустріч послів, на якій оголосили про рішення, відбулася «за особливих обставин». Так, у залі використовувалися камери, оснащені забезпеченням розпізнавання осіб, щоб гарантувати присутність лише запрошених гостей.

«Політичне рішення про виведення Угорщини було фактично ухвалене кілька тижнів тому, але уряд все ще чекав, яку позицію займе президент США Дональд Трамп щодо МКС. За словами нашого джерела, після того, як 5 лютого було оголошено про введення санкцій щодо Гаазького суду через ордер на арешт Нетаньяху, «угорський уряд сприйняв це як зелений сигнал», – зазначено в публікації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників. Обмеження включають фінансові санкції та візові обмеження для причетних до розслідувань осіб та їх сімей.

В указі йдеться, що Міжнародний кримінальний суд незаконно взяв на себе юрисдикцію у справах, пов’язаних із військовими злочинами, скоєними американськими військовими та їх союзниками, і здійснив необґрунтовані правові дії, зокрема щодо лідерів Ізраїлю.

Як повідомлялося, уряди в усьому світі поспішили захистити Міжнародний кримінальний суд після того, як президент США Дональд Трамп запровадив проти нього санкції.

До слова, Україна продовжує працювати з Міжнародним кримінальним судом, щоб справи про притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців просувалися. 

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Теги: Міжнародний кримінальний суд Угорщина

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