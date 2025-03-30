Нетаньягу поїде до Угорщини попри ордер МКС на його арешт

Ізраїльський прем’єр-міністр має зустрітись з прем’єр-міністром Угорщини

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу має вилетіти до Будапешту попри ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС). Візит до Угорщини запланований на 2 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У рамках візиту Нетаньягу має зустрітись з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Орбан назвав ордер «ганебним» і заявив у листопаді, що планує запросити ізраїльського лідера з візитом. За його словами, Угорщина, яка підписала статут МКС, гарантує , що Нетаньяху не буде заарештований під час його візиту.

Зазначається, що Нетаньягу має повернутися до Ізраїлю 6 квітня.

Ордер МКС, виданий у листопаді, стосується ймовірних військових злочинів, скоєних Ізраїлем у секторі Газа під час війни країни проти ХАМАС. Уряд Ізраїлю неодноразово заперечував звинувачення та заявляв, що його операції проти ХАМАСу, який США визнали терористичною організацією, відповідають міжнародному праву. Багато західних союзників Ізраїлю, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину та Канаду, підписали МКС . Це означає, що вони зобов’язані заарештувати Нетаньяху.

Нагадаємо, Ізраїль схвалив пропозицію спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа щодо продовження перемир'я з ХАМАС, перший етап якого завершився 2 березня. Згідно з планом, режим припинення вогню буде продовжений на періоди Рамадану, який триватиме до 29 березня, і Песаха, що завершиться 19 квітня.

Керівництво палестинського угруповання ХАМАС заявило про згоду на запропоновану через посередників угоду щодо припинення бойових дій у Секторі Газа.

Про це заявив представник ХАМАС Халіль аль-Хайя. За його словами, два дні тому угруповання отримало пропозицію від посередників з Єгипту та Катару і «поставилося до неї позитивно, прийнявши її». Він також висловив сподівання, що Ізраїль не зірве домовленості.

Джерела Reuters в єгипетських службах безпеки підтвердили, що Ізраїль надав позитивну відповідь щодо нової ініціативи, яка передбачає перехідний етап.