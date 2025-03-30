Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нетаньягу поїде до Угорщини попри ордер МКС на його арешт

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Нетаньягу поїде до Угорщини попри ордер МКС на його арешт
Нетаньягу має повернутися до Ізраїлю 6 квітня
фото з відкритих джерел

Ізраїльський прем’єр-міністр має зустрітись з прем’єр-міністром Угорщини

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу має вилетіти до Будапешту попри ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС). Візит до Угорщини запланований на 2 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У рамках візиту Нетаньягу має зустрітись з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Орбан назвав ордер «ганебним» і заявив у листопаді, що планує запросити ізраїльського лідера з візитом. За його словами, Угорщина, яка підписала статут МКС, гарантує , що Нетаньяху не буде заарештований під час його візиту.

Зазначається, що Нетаньягу має повернутися до Ізраїлю 6 квітня.

Ордер МКС, виданий у листопаді, стосується ймовірних військових злочинів, скоєних Ізраїлем у секторі Газа під час війни країни проти ХАМАС. Уряд Ізраїлю неодноразово заперечував звинувачення та заявляв, що його операції проти ХАМАСу, який США визнали терористичною організацією, відповідають міжнародному праву. Багато західних союзників Ізраїлю, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину та Канаду, підписали МКС . Це означає, що вони зобов’язані заарештувати Нетаньяху.

Нагадаємо, Ізраїль схвалив пропозицію спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа щодо продовження перемир'я з ХАМАС, перший етап якого завершився 2 березня. Згідно з планом, режим припинення вогню буде продовжений на періоди Рамадану, який триватиме до 29 березня, і Песаха, що завершиться 19 квітня.

Керівництво палестинського угруповання ХАМАС заявило про згоду на запропоновану через посередників угоду щодо припинення бойових дій у Секторі Газа.

Про це заявив представник ХАМАС Халіль аль-Хайя. За його словами, два дні тому угруповання отримало пропозицію від посередників з Єгипту та Катару і «поставилося до неї позитивно, прийнявши її». Він також висловив сподівання, що Ізраїль не зірве домовленості.

Джерела Reuters в єгипетських службах безпеки підтвердили, що Ізраїль надав позитивну відповідь щодо нової ініціативи, яка передбачає перехідний етап.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Беньямін Нетаньягу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт в Лондоні об'єднав європейський фронт на підтримку України та має прискорити надання додаткової військової підтримки
Що окрім міцних обіймів отримав Зеленський? Світова преса підбиває підсумки саміту у Лондоні ТЕМА ТИЖНЯ
3 березня, 20:15
Раніше Орбан заблокував проєкт документа ЄС, який передбачав гарантії безпеки та новий пакет військової допомоги для України
Угорщина втратить право голосу? Депутати Європарламенту готують план
5 березня, 12:42
Хадгазі також називає угорський парламент «нелегітимним «ляльковим театром», у роботі якого, немає сенсу брати участь»
Угорський депутат отримав штраф за зрив виступу Орбана: увімкнув промову, де той критикує росіян
10 березня, 15:26
Акош Хадгазі організував збір у Facebook і закрив його менш ніж за добу
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
11 березня, 08:49
Орбан заявив, що вимагає миру в Європі
Орбан висунув вимоги до Брюсселя: союз, але без України
15 березня, 14:24
Лідер нової опозиційної партії Tisza пообіцяв зробити Угорщину частиною сильної Європи
У Будапешті тисячі людей вийшли на протест проти уряду Орбана
15 березня, 21:27
Поданий законопроєкт пропонує визнати правопорушенням проведення або відвідування заходів, які порушують закон про захист дітей
Угорщина хоче накласти штрафи за відвідування ЛГБТ-прайдів
17 березня, 17:16
Ізраїль завдає масштабних ударів по цілях ХАМАС у секторі Гази (оновлено)
Ізраїль завдає масштабних ударів по цілях ХАМАС у секторі Гази (оновлено)
18 березня, 05:17
Орбан, який стрімко втрачає популярність
Кінець «товариша» Орбана? Сусіди
17 березня, 13:40

Політика

Нетаньягу поїде до Угорщини попри ордер МКС на його арешт
Нетаньягу поїде до Угорщини попри ордер МКС на його арешт
Сікорський назвав можливий сценарій, за яким Росія припинить війну
Сікорський назвав можливий сценарій, за яким Росія припинить війну
Влада Угорщини розповсюджує фейки про наслідки вступу України в ЄС
Влада Угорщини розповсюджує фейки про наслідки вступу України в ЄС
Пентагон планує провести масові звільнення – Bloomberg
Пентагон планує провести масові звільнення – Bloomberg
Політично-корупційний скандал в США. Трамп помилував бізнесмена, засудженого за шахрайство
Політично-корупційний скандал в США. Трамп помилував бізнесмена, засудженого за шахрайство
ХАМАС погодився на пропозицію припинення вогню в Секторі Газа
ХАМАС погодився на пропозицію припинення вогню в Секторі Газа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 березня: ситуація на фронті
93K
Колаборанти у колонії дивно відреагували на хвилину мовчання
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 березня 2025
28K
Одіозна депутатка з РФ і олімпійська чемпіонка заявила, що «не хоче пробувати жити на пенсію»
20K
Доки аеропорт «Бориспіль» не працює, його керівник отримує мільйонну зарплату
16K
«Українці в Росії – це велика трагедія». Експертка у справах зв'язків з діаспорою пояснила, чому не чути наших співвітчизників у РФ

Новини

Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Сьогодні, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Сьогодні, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
Вчора, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
Вчора, 09:42
На Волині лісоруби вирубили дерев на понад 6 млн грн
Вчора, 08:15

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua