«Я вам не росіянка»: Норвезька дипломатка розкритикувала сервіс у готелі Мурманська (відео)

Норвезька консулка була шокована рівнем сервісу у російському готелі, МЗС країни-агресора назвав її реакцію ксенофобією і націоналізмом

Консул Норвегії обурилася, що гостям готелю довелося чекати, поки номери будуть прибрані

Елісабет Еллінгсен, що займає посаду норвезького консула, розкритикувала роботу російського готелю в Мурманську. Відеозапис інциденту з’явився на Telegram-каналі Mash.

Дипломатка була обурена тим, що її та інших гостей готелю змусили чекати, поки покоївки нарешті приберуть у номерах.

Еллінгсен заявила працівникам готелю, що вона не росіянка, а мешканка Скандинавії і звикла до відповідного рівня готельного сервісу, якого не дотримуються у Росії.

На скандал відреагувала речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона назвала претензію норвезької дипломатки «обурливим актом ненависті, націоналізму та ксенофобії».

Також Захарова зазначила, що у міністерстві зараз «проробляються варіанти реакції».

Нагадаємо, що паралімпійцям, які приїхали на чемпіонат Росії у Чебоксари, довелося буквально заповзати до готелю.