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    Паралімпійцям, які приїхали на чемпіонат Росії, довелося заповзати до готелю (відео)

    У готелі &laquo;Росія&raquo;, куди заселилися спортсмени, встановлено пандус, але піднятися за його допомогою практично неможливо - Паралімпійцям, які приїхали на чемпіонат Росії, довелося заповзати до готелю (відео)
    У готелі «Росія», куди заселилися спортсмени, встановлено пандус, але піднятися за його допомогою практично неможливо

    «В аптеках написано «Натисніть на кнопку». На кнопку можна натиснути, тільки для цього потрібно піднятися на сходи»

    Учасники чемпіонату Росії з легкої атлетики серед осіб з вадами опорно-рухового апарату, що проходить у Чебоксарах, не могли самостійно потрапити до готелю через непідготовлений пандус.

    У ЗМІ та соцмережах з'явилося відео того, як двоє людей на інвалідних візках намагаються піднятися сходами.

    Тренер паралімпійців Ірина Громова розповіла, що спортсмени зіштовхнулися із труднощами при переміщенні містом.

    «Тут не передбачено буквально все: бордюри, дороги... Місто все просто не пристосоване: кафе, аптеки. Тут треба повністю вирішувати проблему.

    Ми йдемо на стадіон – і дороги, і переходи скрізь із бордюрчиками. В аптеках написано «Натисніть на кнопку». Серйозно? На кнопку можна натиснути, тільки для цього потрібно піднятися на сходи.

    У нас програма у країні «Доступне середовище», куди виділяються гроші. Адміністрація міста та району має перевіряти це», – сказала Громова.

    За словами тренера, у готелі «Росія», куди заселилися спортсмени, встановлено пандус, але піднятися практично неможливо.

    Адміністрація готелю вирішила проблему, приставивши до входу двох чоловіків.

    «З сьогоднішнього дня стоять двоє чоловіків, які типу допомагають. Але вони не навчені, і це реально небезпечно. Якщо людина не вміє поводитися з візком – і сама травмується, і, не дай Боже, упустить візочника», – сказала Громова.

    Теги: росія спорт
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    Паралімпійцям, які приїхали на чемпіонат Росії, довелося заповзати до готелю (відео)