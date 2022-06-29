Росія погрожує Норвегії проблемами на Шпіцбергені

Норвегія не пускає російські судна на Шпіцберген. Росія погрожує відмовитися від визнання суверенітету цієї країни над архіпелагом

Норвезька влада через санкції заборонила росіянам возити вантажі на архіпелаг

Росія може скасувати визнання суверенітету Норвегії над архіпелагом Шпіцберген. Про це заявив заступник голови Ради федерації РФ (верхньої палати парламенту країни-агресора) Костянтин Косачов.

Косачова обурила відмова МЗС Норвегії пропустити російські судна до міста Баренцбург, де живуть російські шахтарі, що працюють на Шпіцбергені. Норвезька влада пояснила відмову санкціями, запровадженими проти Росії.

Заступник голови Ради федерації РФ заявив, що це рішення МЗС Норвегії порушує Цпіцбергенський трактат 1920 року, яким європейські країни визнавали суверенітет скандинавської країни над архіпелагом.

Костянтин Косачов наголосив, що Норвегія неодноразово порушує положення цієї угоди.

Нагадаємо, що у кінці квітня Норвегія підтримала санкції ЄС проти Росії.

Скандинавська країна пообіцяла закрити свої кордони та порти для російських вантажівок і кораблів.

Разом з тим, МЗС Норвегії зазначало, що заборона може не розповсюджуватися на архіпелаг Шпіцберген.