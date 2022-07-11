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    Політика

    Росія глушить GPS-сигнали цивільних літаків Норвегії – ЗМІ

    Росія глушить GPS-сигнали цивільних літаків Норвегії – ЗМІ
    фото: dagbladet.no

    За останні дні про втрату GPS-сигналу повідомили чотири літаки

    За останні три місяці в Норвегії різко зросла кількість випадків порушення GPS-навігації цивільних літаків, за чим, імовірно, стоїть Росія. Про це повідомляє Dagbladet.

    За словами старшого інженера Національного управління зв’язку Норвегії Ніколая Джеррада, перебої з навігацією авіації зросли в північно-східній провінції Фіннмарк, що межує з Росією.

    Тільки за останні дні про втрату GPS-сигналу повідомили чотири літаки, а загалом від початку року днів із такими інцидентами було 25 – це більше, ніж за весь 2020 або 2021 роки. «На нашу думку, це пов’язано з війною в Україні. Те, що вони посилились якраз перед масштабною кібератакою, може бути просто збігом», – стверджує представник норвезького регулятора.

    Джеррада зазначає, що джерело перешкод розташоване на схід від кордону східної частини провінції Фіннмарк, де розташована Росія. «І це незаконна діяльність», – підкреслює фахівець.

    Як нагадує Dagbladet, це не перший випадок, коли Норвегія звинувачувала Росію в глушінні GPS-навігації. Уперше такий інцидент стався ще в 2017 році під час навчань НАТО.

    У грудні 2020 року стало відомо, що Осло через дипломатичні канали намагалося залагодити це питання з Москвою і начебто отримало запевнення, що глушіння GPS більше не буде. Але насправді інтенсивність подібних інцидентів у наступні два роки зросла.

    Посольство Росії в Норвегії на запит Dagbladet заявило, що йому «не відомо про офіційні запити», пов’язані з перебоями в GPS.

    Нагадаємо, уперше з квітня Росія підняла винищувачі у небо над Білоруссю.

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    Теги: росія окупанти війна літак Норвегія Україна окупація #stoprussia
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    Росія глушить GPS-сигнали цивільних літаків Норвегії – ЗМІ