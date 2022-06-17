Норвегія вводить ембарго на російську нафту

Норвегія заборонила імпорт нафти і нафтопродуктів з Росії

З 5 грудня 2022 року у країні почне діяти повна заборона для сирої нафти, а з 5 лютого 2023 року – для нафтопродуктів

Норвегія в рамках шостого пакету санкцій ЄС заборонила імпорт нафти і нафтопродуктів з Росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Норвегії.

«Ми підтримуємо ЄС щодо санкцій проти Росії, щоб зберегти тиск на уряд країни і еліту. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, яка транспортується морем з Росії до Норвегії», – заявила глава МЗС Аннікен Хюітфельдт.

При цьому Норвегія визначила перехідні періоди. Так, з 5 грудня 2022 року почне діяти повна заборона для сирої нафти, а з 5 лютого 2023 року – для нафтопродуктів.

У МЗС Норвегії підкреслили, що введені санкції націлені обмежити здатність Росії фінансувати війну в Україні і спрямовані проти основних прихильників кремлівського режиму.

Раніше повідомлялося, що у Норвегії активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою.

До слова, Фінляндія зменшила імпорт нафти з РФ на 70%.