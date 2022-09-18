Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як естонці тренують українських військових: Генштаб ЗСУ показав фото

Надія Клочко
glavcom.ua
Як естонці тренують українських військових: Генштаб ЗСУ показав фото
Українські військові проходять навчання з естонськими інструкторами
Фото: Генштаб ЗСУ

Естонія долучилася до програми навчання українських військових, ініційованої Великою Британією

Українські військові проходять навчання в Естонії. Генштаб ЗСУ оприлюднив фотографії з навчань, надані Штабом сил оборони Естонії.

«Естонія допомагає з тренуваннями Збройних Сил України. Вдячні за підтримку», – ідеться в повідомленні.

Як естонці тренують українських військових: Генштаб ЗСУ показав фото фото 1
Як естонці тренують українських військових: Генштаб ЗСУ показав фото фото 2
Як естонці тренують українських військових: Генштаб ЗСУ показав фото фото 3
Як естонці тренують українських військових: Генштаб ЗСУ показав фото фото 4

Зазначимо, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про новий пакет військової допомоги для України, до якої увійшли міномети, протитанкові засоби та польовий госпіталь, а також навчання бійців ЗСУ ще у серпні. Певкур розповів, що Естонія підтримає навчання українських військових, ініційоване Великою Британією. За його словами, ідеться про підготовку резервістів

Як відомо, програму навчання українських військових розпочали у Великій Британії, її запропонував 17 червня президенту Володимирові Зеленському під час візиту до України тодішній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. До неї входять навчання добровольців базових військових навичок відповідно до стандартів армії Великобританії та НАТО.

Сполучене Королівство звернулося до країн-партнерів за підтримкою. До ініціативи приєдналися Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Нова Зеландія та Словаччина, повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, 13 вересня до Києва прибув з візитом міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Як повідомив тоді міністр оборони України Олексій Резніков, Естонія передала Україні сучасний мобільний госпіталь.

Також раніше повідомлялося, що в Україну прибули безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS, виготовлені естонським оборонним підприємством Milrem Robotics.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас раніше закликала тримати Росію в ізоляції до повної деокупації територій України. 

Читайте також: Анатомія стагфляції. Світову економіку врятує Україна

Теги: ЗСУ Естонія навчання

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естонія вважає, що світ повинен тримати росію в ізоляції
Естонія закликає тримати Росію в ізоляції до повної деокупації України
4 вересня, 16:49
Олексій Резніков розповів про сучасний мобільний госпіталь, який надала Естонія
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з подарунком для ЗСУ
13 вересня, 16:46
Milrem описує THeMIS як пристрій, який допомагає скоротити кількість людей на фронті
Військова допомога з Естонії прибула в Україну (фото)
9 вересня, 16:34

Політика

З прапорами України і США. Вірмени на мітингу вимагають виходу із ОДКБ
З прапорами України і США. Вірмени на мітингу вимагають виходу із ОДКБ
Як естонці тренують українських військових: Генштаб ЗСУ показав фото
Як естонці тренують українських військових: Генштаб ЗСУ показав фото
Стратегічний провал: британський адмірал вказав на прорахунки Путіна в Україні
Стратегічний провал: британський адмірал вказав на прорахунки Путіна в Україні
Директор центру при НАТО одягнув шкарпетки українського бренду. Росіянам не сподобалося 
Директор центру при НАТО одягнув шкарпетки українського бренду. Росіянам не сподобалося 
ЄС готується заморозити до 65% виплат Угорщині: перші подробиці
ЄС готується заморозити до 65% виплат Угорщині: перші подробиці
Орбан на закритій зустрічі заявив, що Україна втратить території, а ЄС розпадеться
Орбан на закритій зустрічі заявив, що Україна втратить території, а ЄС розпадеться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
152K
Розвідка США прогнозує зміну планів Путіна у війні проти України
112K
Терорист Гіркін в істериці: ЗСУ виграли війну
83K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
27K
Гройсман кардинально змінив стиль (фото)
26K
Використання іранських дронів Росією є значною загрозою для ЗСУ, – WSJ

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту