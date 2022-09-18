Як естонці тренують українських військових: Генштаб ЗСУ показав фото

Естонія долучилася до програми навчання українських військових, ініційованої Великою Британією

Українські військові проходять навчання в Естонії. Генштаб ЗСУ оприлюднив фотографії з навчань, надані Штабом сил оборони Естонії.

«Естонія допомагає з тренуваннями Збройних Сил України. Вдячні за підтримку», – ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про новий пакет військової допомоги для України, до якої увійшли міномети, протитанкові засоби та польовий госпіталь, а також навчання бійців ЗСУ ще у серпні. Певкур розповів, що Естонія підтримає навчання українських військових, ініційоване Великою Британією. За його словами, ідеться про підготовку резервістів

Як відомо, програму навчання українських військових розпочали у Великій Британії, її запропонував 17 червня президенту Володимирові Зеленському під час візиту до України тодішній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. До неї входять навчання добровольців базових військових навичок відповідно до стандартів армії Великобританії та НАТО.

Сполучене Королівство звернулося до країн-партнерів за підтримкою. До ініціативи приєдналися Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Нова Зеландія та Словаччина, повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, 13 вересня до Києва прибув з візитом міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Як повідомив тоді міністр оборони України Олексій Резніков, Естонія передала Україні сучасний мобільний госпіталь.

Також раніше повідомлялося, що в Україну прибули безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS, виготовлені естонським оборонним підприємством Milrem Robotics.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас раніше закликала тримати Росію в ізоляції до повної деокупації територій України.

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