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Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з подарунком для ЗСУ

Надія Клочко
glavcom.ua
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з подарунком для ЗСУ
Олексій Резніков розповів про сучасний мобільний госпіталь, який надала Естонія
фото з відкритих джерел

Естонія передала Україні сучасний мобільний госпіталь

У Києві перебуває з візитом міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Український міністр також повідомив, що Естонія щойно передала Україні сучасний мобільний госпіталь.

«Для Естонії люди завжди були на першому місці. І вони підтверджують це зараз, передаючи для ЗСУ найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя нашим військовим і цивільним. Дякуємо, друзі!» – написав Резніков.

Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з подарунком для ЗСУ фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну прибули безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS, виготовлені естонським оборонним підприємством Milrem Robotics.

Як повідомлялося, уряд Естонії ухвалив новий пакет військової допомоги Україні. Збройні сили отримають міномети та протитанкові засоби.

Також раніше прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала тримати Росію в ізоляції до повної деокупації територій України. 

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Теги: ЗСУ Олексій Резніков війна Естонія

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