Якою буде Україна майбутнього: Шольц поділився своїм баченням

Німецький канцлер переконаний, що майбутнє України – у Європейському Союзі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що після перемоги Україна стане потужним постачальником «зеленої» енергетики, експортером високоякісних промислових та сільськогосподарських продуктів, гігантом у цифровій галузі з одними з найрозвиненіших ІТ-спеціалістів у світі. Він також висловив переконання, що Україна стане членом Євросоюзу. Про це німецький канцлер заявив під час Міжнародної експертної конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України, яка триває у Берліні.

«Сьогодні ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але вона закінчиться», – зауважив Шольц, додаючи, що Захід буде допомагати Україні і після перемоги.

Німецький канцлер переконаний, що над відбудовою нашої держави працюватимуть «найсвітліші та найяскравіші з умів», це відбуватиметься за допомогою «колективних знань» світу. Він закликав союзників вже зараз почати роботу над довгостроковими програми для відновлення України.

«Це не донорська конференція. Більш фундаментально. Це про розробку структур та механізмів, які сприяють фінансуванню того, що (британський економіст – «Главком») Джон Мейнард Кейнс у 1944 році назвав «перманентною реконструкцією», – пояснив він.

Шольц нагадав, що Україна – майбутній член ЄС. Він вважає інтеграцію України у Євросоюз «одним з найпослідовніших геополітичних рішень нашого часу». Німецький канцлер наголосив, що членство України в ЄС зробить Європу сильнішою.

«Ми підтримуватимемо Україну політично, фінансово, по гуманітарній темі та військовою допомогою стільки, скільки буде потрібно … Цінності, які у нас спільні, переможуть», – висловився він.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликали своїх партнерів розробити для України європейський «план Маршалла». Вони зазначили, що для цього потрібно створити платформу з метою координації допомоги Києву.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також раніше заявив, що Європа на боці України та виступає проти Путіна та російської агресії.