Головна Світ Політика
search button user button menu button

Якою буде Україна майбутнього: Шольц поділився своїм баченням

Надія Клочко
glavcom.ua
Якою буде Україна майбутнього: Шольц поділився своїм баченням
Шольц закликає країни Заходу уже зараз розробляти програми для підтримки України
фото з відкритих джерел

Німецький канцлер переконаний, що майбутнє України – у Європейському Союзі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що після перемоги Україна стане потужним постачальником «зеленої» енергетики, експортером високоякісних промислових та сільськогосподарських продуктів, гігантом у цифровій галузі з одними з найрозвиненіших ІТ-спеціалістів у світі. Він також висловив переконання, що Україна стане членом Євросоюзу. Про це німецький канцлер заявив під час Міжнародної експертної конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України, яка триває у Берліні.

«Сьогодні ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але вона закінчиться», – зауважив Шольц, додаючи, що Захід буде допомагати Україні і після перемоги.

Німецький канцлер переконаний, що над відбудовою нашої держави працюватимуть «найсвітліші та найяскравіші з умів», це відбуватиметься за допомогою «колективних знань» світу. Він закликав союзників вже зараз почати роботу над довгостроковими програми для відновлення України.

«Це не донорська конференція. Більш фундаментально. Це про розробку структур та механізмів, які сприяють фінансуванню того, що (британський економіст – «Главком») Джон Мейнард Кейнс у 1944 році назвав «перманентною реконструкцією», – пояснив він.

Шольц нагадав, що Україна – майбутній член ЄС. Він вважає інтеграцію України у Євросоюз «одним з найпослідовніших геополітичних рішень нашого часу». Німецький канцлер наголосив, що членство України в ЄС зробить Європу сильнішою.

«Ми підтримуватимемо Україну політично, фінансово, по гуманітарній темі та військовою допомогою стільки, скільки буде потрібно … Цінності, які у нас спільні, переможуть», – висловився він.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликали своїх партнерів розробити для України європейський «план Маршалла». Вони зазначили, що для цього потрібно створити платформу з метою координації допомоги Києву.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також раніше заявив, що Європа на боці України та виступає проти Путіна та російської агресії

Читайте також: 

Теги: Європейський союз Олаф Шольц Україна Німеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шольц висловився за розширення ЄС
Шольц виступив за розширення Європейського союзу
15 жовтня, 19:16
Фінансові потреби України покриті до кінця року
«Ми разом на боці України»: Олаф Шольц виступив проти РФ та Путіна
22 жовтня, 03:13
Кремль повідомляє, що Путін обмежив контакти з Макроном та Шольцом
Путін образився на Макрона та Шольца: Пєсков назвав причину
Вчора, 14:54

Політика

Ріші Сунак став прем‘єр-міністром Великої Британії
Ріші Сунак став прем‘єр-міністром Великої Британії
Посол України пояснив, чому Ізраїль такий скупий на допомогу Україні 
Посол України пояснив, чому Ізраїль такий скупий на допомогу Україні 
Розкол посилюється. Пригожин висловив Путіну невдоволення ходом війни – Washington Post
Розкол посилюється. Пригожин висловив Путіну невдоволення ходом війни – Washington Post
Встановлення миру в Україні: Макрон попросив Папу Римського поговорити з Путіним і Байденом
Встановлення миру в Україні: Макрон попросив Папу Римського поговорити з Путіним і Байденом
Якою буде Україна майбутнього: Шольц поділився своїм баченням
Якою буде Україна майбутнього: Шольц поділився своїм баченням
«Хоч стій, хоч падай». Депутат Держдуми висміяв Конашенкова
«Хоч стій, хоч падай». Депутат Держдуми висміяв Конашенкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
370K
Головне за ніч: білоруси вже на території України, Байдена закликають до переговорів з РФ
38K
Путін образився на Макрона та Шольца: Пєсков назвав причину
30K
Не Тихановська. Депутатка пояснила, кого Україна вважає реальною білоруською опозицією
26K
Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео)
24K
Для чого рашисти збирають нові сили на території Білорусі – оцінка генерала
23K
Віддати Крим та Донбас РФ? Американська експертка пояснила роль Ілона Маска в іграх Путіна

Новини

Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Сьогодні, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
Вчора, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Вчора, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
23 жовтня, 09:09

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту