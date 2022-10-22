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«Ми разом на боці України»: Олаф Шольц виступив проти РФ та Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Ми разом на боці України»: Олаф Шольц виступив проти РФ та Путіна
Фінансові потреби України покриті до кінця року
фото з відкритих джерел

Європа залишається єдиною та сповненою рішучості продовжувати підтримувати Україну в її захисті

Європа продовжує бути об’єднаною у своїй підтримці України. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи результати дводенного саміту ЄС у Брюсселі.

«Європа стоїть разом! Ми разом на боці України. Ми разом виступаємо проти Путіна та російської агресії. Ми об’єднуємося, щоб разом подолати наслідки російського вторгнення та високі ціни на енергоносії», – наголосив Шольц.

Він підкреслив, що саміт засвідчив, що Європа залишається єдиною та сповненою рішучості продовжувати підтримувати Україну в її захисті – політично, гуманітарно, фінансово, а також зброєю. Пріоритетом для України на тлі жахливих атак на критичну інфраструктуру, про які європейським лідерам розповів президент України Володимир Зеленський, є протиповітряна оборона, щоб захистити жителів Києва, Одеси та багатьох інших міст і місць від атак російської авіації та безпілотників, зазначив Шольц. Він нагадав, що лише минулого тижня Німеччина поставила в Україну дуже сучасну систему ППО, а також згадав поставки танків Gepard. «Це саме те, що зараз потрібно», – зауважив політик.

Він назвав цілеспрямовані атаки на цивільне населення воєнними злочинами. При цьому на запитання, чи підтримує він заклик Києва та країн Балтії щодо створення міжнародного трибуналу для Росії, Шольц заявив, що Берлін підтримує позицію, яка відображена в прийнятому в Брюсселі рішенні, а саме ту, що «є Міжнародний кримінальний суд, який має своє завдання, і який треба посилити».

Очільник уряду ФРН нагадав також про те, що цього тижня було виділено ще €500 млн в рамках Європейського фонду миру для України та схвалено рішення створити місію ЄС з підготовки українських солдатів. «Німеччина готова підтримати цю навчальну місію, створивши один із двох запланованих штабів», – сказав політик.

Напередодні в німецькому Бундестазі, як повідомлялось, він поінформував, що в Німеччині планується до весни наступного року підготувати 5 тис. українських військових.

Говорячи про подальшу фінансову підтримку України загалом, Шольц зазначив, що, за оцінками, фінансові потреби України покриті до кінця року. «Ми зробили вирішальний внесок у це своєю мільярдною допомогою», – підкреслив він. З огляду на подальшу фінансову підтримку, ЄС хоче розробити стійкий загальний підхід разом із США та іншими партнерами на наступний рік.

Відзначимо, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

До слова, раніше російські пропагандисти з ефіру телебачення закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.

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Теги: Україна Олаф Шольц путін росія війна

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