Путін образився на Макрона та Шольца: Пєсков назвав причину

Кремль повідомляє, що Путін обмежив контакти з Макроном та Шольцом

Речник Кремля заявив, що Шольц та Макрон не хочуть «прислухатися до позиції Росії»

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін скоротив контакти з лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Олафом Шольцом через їхнє «небажання слухати РФ», пишуть російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що ні Шольц, ні Макрон не хочуть робити «зусиль з надання посередницьких послуг».

«Що стосується Шольца і Макрона. Останнім часом вони не проявляють бажання якимось чином прислухатися до позиції російської сторони і брати участь у зусиллях щодо надання посередницьких послуг. Тому з ними контактів стало менше», – сказав представник Кремля.

Водночас Пєсков позитивно відзначив позицію лідера Туреччини та його посередницькі зусилля у питаннях, пов’язаних з війною Росії проти України.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон висловив переконання, що повернення до переговорів України та Росії є шляхом до припинення війни. А коли відбудуться ці переговори повинна вирішувати українська сторона.

Також раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін розгнівався через заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Глава Франції заявив, що Москва навмисне дестабілізує обстановку в регіоні, щоб послабити Вірменію.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що Європа на боці України та виступає проти Путіна та російської агресії.