Шольц виступив за розширення Європейського союзу

Канцлер Німеччини вважає позитивним розширення ЄС на схід

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський союз треба реформувати, а також поступово скасувати принцип одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці. Про це повідомляє видання tagesschau.de.

«Єдиний Європейський союз, що складається з 27, 30, 36 держав, у якому проживає понад 500 млн вільних та рівноправних громадян, може ще більше посилити свою вагу у цьому світі», – заявив канцлер.

Шольц закликав до скоординованих закупівель зброї та обладнання, створення сил швидкого реагування ЄС до 2025 року та справжньої штаб-квартири Євросоюзу для європейських збройних сил.

Також Шольц виступив за реформування та розширення Європейського союзу, закликавши до поступового скасування принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці, а також в інших сферах, таких як податкова політика.

Як зазначив канцлер ФРН, не слід також упускати з уваги занепокоєння малих держав-членів. На думку політика, такі кандидати на вступ, як Україна, Молдова, країни Західних Балкан і, в майбутньому, Грузія повинні відповідати критеріям для вступу.

Наразі ЄС налічує 27 держав-членів із загальним населенням майже 450 мільйонів.