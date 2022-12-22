ЄС назвав дату саміту з Україною

Місце зустрічі поки що не визначено

Запланований саміт Україна-ЄС має відбутися 3 лютого 2023 року в Брюсселі, президент України Володимир Зеленський вже отримав на нього запрошення. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, глави 27 країн Європейського Союзу та президент України Володимир Зеленський проведуть саміт 3 лютого наступного року. Але місце поки що не визначено. «Я можу підтвердити, що саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого і є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель», – сказав Баренд Лейтс, прессекретар голови Євроради Шарля Мішеля.

Лайтс також уточнив, що запрошення Зеленського відвідати Брюссель не означає, що саме там відбуватиметься саміт. Офіційні особи заявили, що тема саміту, ймовірно, полягатиме в тому, як ЄС може продовжувати підтримувати Україну проти Росії. Лідери також оцінять шлях України до членства у блоці.