«Двері відчиняються». Кулеба розповів, як ЄС готується до членства України

На рівні Європейської комісії вже розгортаються механізми по роботі з Україною, як з майбутнім членом ЄС

Очільник МЗС України переконаний, що Європейський Союз має себе реформувати

На рівні Європейської комісії вже розгортаються механізми по роботі з Україною, як з майбутнім членом Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у інтерв’ю LB.ua.

Очільник української дипломатії зазначив, що результати саміту ЄС, на якому Україна отримала статус кандидата на членство у Євросоюзі, є «історичним переломом».

«Європейський союз вперше за 30 років української незалежності офіційно визнав, що ми будемо членом Європейського Союзу. Це просто історичний перелом, це велика честь для нас всіх бути частиною цього покоління, яке доклалося до отримання цього результату», – зазначив він.

Кулеба також звернув увагу, що на відміну від саміту НАТО у 2008 році, коли НАТО вперше визнало перспективу членства України в Альянсі, фактично ніяких більше дій щодо інтеграції України не прослідувало. Чого не можна сказати про результати цьогорічного саміту ЄС.

«Але прискіпливий знавець міжнародних відносин, звісно, скаже: «Народ, в Бухаресті у 2008-му році вам теж сказали, що ви будете членом НАТО. І що? І нуль, і нічого з того часу не відбулося».

Що я бачу? Я бачу, як на рівні Європейської комісії вже розгортаються механізми по роботі з Україною, як з майбутнім членом Європейського Союзу. На рівні Європейської комісії вже починають рефлексувати (а потім це перейде в офіційну аналітику, вже на папері, з усіма шапками і підписами) – який вплив матиме вступ України на європейські політики. Починаючи, умовно, від того, скільки треба депутатів в Європарламенті, до того, яким буде вплив українського сільського господарства на загальноєвропейську сільськогосподарську політику. Друге, що я бачу, – як реально відкриваються двері в Європейському Союзі з включення нас у внутрішній ринок. Це і обнулення ставок на імпорт, це і транспортний безвіз. Процес іде в той бік», – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що зараз «триває процес відкриття для нас дверей», але паралельно Європейський Союз має себе реформувати.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Як повідомлялося, глава Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що сьогодні лідери Європейського Союзу офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна планує стати частиною Європейського Союзу в рекордні терміни. Процес вступу займе до п'яти років.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, надання Україні статусу країни-кандидата на входження до Європейського Союзу містить низку позитивних для держави моментів.