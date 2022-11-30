Єврокомісія зробила заяву щодо заморожених активів Росії 

Кошти держави-агресорки можуть спрямувати на відбудову України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує заблоковані активи Росії та олігархів віддати на відбудову України. Про це йдеться у її заяві на сайті Єврокомісії.

Євросоюз пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Росія також повинна фінансово заплатити за завдані нею руйнування. Збитки, завдані Україні, оцінюють у €600 млрд. Росія та її олігархи мають відшкодувати Україні збитки та покрити витрати на відбудову країни.

«І ми маємо засоби змусити Росію заплатити. Ми заблокували €300 млрд резервів російського Центрального банку і заморозили €19 млрд грошей російських олігархів. У короткостроковій перспективі ми могли б створити з нашими партнерами структуру для управління цими коштами та їх інвестування. Потім ми б використали виручені кошти для України», – йдеться у заяві.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: вважає, що Росію потрібно покарати за воєнні злочини проти України. Справедливість повинна бути такою ж, як це було після Другої світової війни щодо злочинів нацистів. А тому Україна готує проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо спецтрибуналу над Росією.

Нагадаємо, перед цим міністр юстиції України Денис Малюська висловив переконання, що західні партнери вже досягли згоди у питанні передачі Україні золотовалютних резервів РФ, які наразі заморожені у країнах G7. Однак для цього потрібно розробити спеціальний юридичний механізм.