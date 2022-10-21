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Оприлюднено механізм передачі Україні заморожених активів РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оприлюднено механізм передачі Україні заморожених активів РФ
ЄС обговорює, як розв'язати питання репарацій
фото ілюстративне

Активи Росії передаватимуть Україні лише після судових рішень

Рішення про передачу Україні заморожених активів РФ має ухвалюватися в судовому порядку. Про це повідомив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

«Одна справа – конфіскація, інша – застосування конфіскованих активів. Для цього потрібно рішення суду в будь-якій формі. Європа зобов’язалася дотримуватися принципу верховенства права. У Раді міністрів юстиції обговорюється, як розв'язати питання», – заявив чиновник.

Нагадаємо, влада Швейцарії схвалила внесення до списку санкцій більше 30 фізичних та юридичних осіб з РФ у зв'язку зі спробою незаконної анексії частини території України. 

Читайте також: Посол Швейцарії зізнався, що не очікував такого спротиву окупантам від українців
Теги: репарації війна росія Австрія

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