Оприлюднено механізм передачі Україні заморожених активів РФ

Активи Росії передаватимуть Україні лише після судових рішень

Рішення про передачу Україні заморожених активів РФ має ухвалюватися в судовому порядку. Про це повідомив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

«Одна справа – конфіскація, інша – застосування конфіскованих активів. Для цього потрібно рішення суду в будь-якій формі. Європа зобов’язалася дотримуватися принципу верховенства права. У Раді міністрів юстиції обговорюється, як розв'язати питання», – заявив чиновник.

Нагадаємо, влада Швейцарії схвалила внесення до списку санкцій більше 30 фізичних та юридичних осіб з РФ у зв'язку зі спробою незаконної анексії частини території України.