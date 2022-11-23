Естонія заморозила активи РФ на десятки мільйонів євро

Понад 90% заморожених активів пов'язані з двома російськими олігархами Андрієм Мельниченком та В'ячеславом Кантором

Естонія в рамках санкцій ЄС проти Росії за війну проти України заморозила в країні активи росіян на десятки мільйонів євро. Наразі разом із ЄС обговорюється можливість використати їх на благо української держави. Про це повідомляє ERR.

Понад 90% заморожених активів пов'язані з двома російськими олігархами Андрієм Мельниченком та В'ячеславом Кантором. Перший є власником компанії Eurochem, що базується в місті Сілламяе, другий - компанії DBT у місті Мууга. З цими компаніями пов'язана ще низка інших.

За словами Лаури Аус, керівниці міжнародних фінансових санкцій та запобігання фінансуванню тероризму Управління фінансової розвідки Естонії, порахувати точну вартість заморожених активів майже неможливо. Кошти, заморожені у фінансових установах та на банківських рахунках, становлять близько 11,7 млн ​​євро. Ще 8,4 млн євро заморожено на авансових рахунках податково-митного департаменту. При цьому сума постійно змінюється, адже компанії можуть використовувати заморожені кошти в окремих випадках для безпечного зберігання хімічної продукції.

Для забезпечення виконання санкцій було здійснено загалом понад 35 тисяч інспекцій та зафіксовано понад 1300 порушень. Водночас, серед порушень санкцій найпоширеніші випадки – коли люди, які їдуть до Росії, не знають чи вдають, що не знали, про заборону вивезення євро банкнот.

До слова, Польща, Латвія, Литва та Естонія, які виступають за жорсткіші та швидші санкції ЄС проти Росії з початку її війни проти України, підштовхують інші столиці та Європейську комісію до узгодження обмеження цін на нафту та в цілому дев'ятого пакета санкцій ЄС.

Крім того, нещодавно Євросоюз заморозив російські активи на €68 млрд.