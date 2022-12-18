Кадиров звернувся до мусульман китайською – закликав повстати проти НАТО

За словами Кадирова, Північноатлантичний альянс загрожує існуванню всього світу

Маріонетка Кремля в Чечні Рамзан Кадиров закликав ісламський світ об’єднатися проти НАТО. Відповідний допис він зробив у своєму Telegram-каналі. При цьому звернення було китайською мовою.

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«Ми закликаємо весь ісламський світ, усіх здорових людей об’єднатися проти нашого спільного ворога!», – написав Кадиров.

За словами Кадирова, НАТО загрожує існуванню всього світу.

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«Але Росія з усіма західними прогнозами пішла врозріз, кинула виклик цьому злу і впевнено рухається до перемоги. Не дозволяйте НАТО віддавати вам накази, інакше вони скоро прийдуть і розтопчуть вашу батьківщину. Разом із вашими братами встаньте на один фронт», – додав Кадиров.

Раніше повыдомлялося, що Рамзан Кадиров отримав від російського диктатора Володимира Путіна завдання вбити президента України Володимира Зеленського.

Також у чеченському місті Урус-Мартан вибухнув конфлікт між представником росгвардії та ДАІ – місцеві жителі стали на бік першого, що розлютило Кадирова і він ввів у місто загони кадировців, завдання яких відловлювати тих, хто напередодні знімав бійку даїшника і співробітника СОБРу.