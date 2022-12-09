Закаєв заявив, що чеченський критик Кадирова Абдурахманов живий

На початку грудня повідомлялося, що Абдурахманова нібито застрелили у Швеції

Чеченський блогер Тумсо Абдурахманов, про вбивство якого раніше повідомили ЗМІ, живий, стверджує премʼєр уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв. Про це повідомляє видання «Кавказ.Реалії».

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На початку грудня повідомлялося, що його нібито застрелили у Швеції.

Абдурахманов перебуває під захистом поліції Швеції, розповів представник пресслужби уряду самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном. Представник пресслужби послався на «власні джерела інформації». Він не уточнив, чому Абдурахманов перебуває під захистом.

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Реакція Кавказу.Реалії звернулася до поліції Швеції з офіційним запитом.

«Зараз нам нема чого додати до нашого попереднього коментаря», – йдеться в офіційній відповіді прессекретаря відомства Ірен Соколов.

Раніше у поліції Швеції не підтверджували та не коментували відомості про можливе вбивство Абдурахманова.

Непідтверджена інформація про смерть у Швеції Абдурахманова з'явилася 1 грудня в одному з телеграм-каналів прихильників Ічкерії. Потім, 5 грудня, про вбивство критика Кадирова повідомив телеграм-канал 1ADAT, інформацією поділився також один із лідерів діаспори Анзор Масхадов. При цьому низка чеченських громадських працівників поставили під сумнів достовірність даних про смерть блогера.

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Нагадаємо, керівник ЧДТРК «Грозний» Чингіз Ахмадов заявив, що до можливого вбивства опозиційного блогера причетний голова уряду Ічкерії Закаєв.

6 грудня Закаєв дав інтерв'ю телеканалу «Київ», у якому сказав, що діяльність Абдурахманова дуже болісна для Кадирова та його оточення, і, маючи можливість, кадировці могли б його «ліквідувати». Він нагадав, що Абдурахманов залишив Росію після конфлікту із родичем глави Чечні.

До 8 грудня повідомлення про вбивство Тумсо Абдурахманова не підтвердили ні його родичі, ні шведська поліція, ні влада Чечні.

Тумсо Абдурахманов відомий своєю критикою чеченської влади. У 2015 році він покинув Росію після того, як у нього виник конфлікт з родичами глави Чечні Рамзана Кадирова. Він отримав статус політичного біженця в Швеції. У Чечні Абдурахманова звинувачують у зв'язках з «Ісламською державою». У 2020 і 2021 роках на життя Абдурахманова і його брата Мухаммеда вже був здійснений замах. У грудні 2021 року Тумсо Абдурахманов повідомив, що в Чечні викрали дев'ятьох його родичів.

Як повідомлялося, Служба безпеки України оголосила у розшук голову Чечні Рамзана Кадирова. За даними Служби безпеки, Кадиров вважається «особою, яка переховується від органів досудового розслідування».

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Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров на зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР «Ахмат» заявив про продовження мобілізаційних заходів. Кадиров пропонував відправити на війну проти України 300-400 тис. чеченців, приблизно чверть населення.