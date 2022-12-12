Полювання на чоловіків: «кадировці» проводять рейди у Чечні

Приводом до переслідувань став конфлікт між росгвардійцем та представником ДАІ

У чеченському місті Урус-Мартан вибухнув конфлікт між представником росгвардії та ДАІ – місцеві жителі стали на бік першого, що розлютило Кадирова і він ввів у місто загони кадировців, завдання яких відловлювати тих, хто напередодні знімав бійку даїшника і співробітника СОБРу. Про це повідомляє The Insider.

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Конфлікт відбувся 10 грудня, коли даішник Турпал Ескієв працював у центрі міста, а до нього під'їхав впритул співробітник СОБРу, почав дрифтувати та провокувати його. Під час скандалу, росгвардієць дав ляпас автоінспектору, а той у свою чергу вистрілив у повітря. За інформацією Telegram-каналів даішник Турпал Ескієв неодноразово вирізнявся агресивною поведінкою, тому перехожі заступилися за водія.

Наступного дня Рамзан Кадиров опублікував звернення із вимогою вступити в бій з «кадировцями», а тих, хто відмовився, пообіцяв відправити на війну в Україну.

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«З завтрашнього ранку там будуть співробітники, і якщо ви чоловіки, хай хоча б один із вас покаже своє невдоволення, – тоді ми вам покажемо. У нас є ваші повні списки, тож або збирайтеся на СВО, або приїжджайте до Урус-Мартана. Подивимося, що ви з себе уявляєте. Де була ваша хоробрість, коли ви ховалися за своїми дружинами, злякавшись повісток? Ви втекли, злякавшись, як курки. Чоловіки себе так не ведуть», – написав голова Чечні.

Одразу після цього в Урус-Мартані почалися дії, спрямовані на пошуки та затримання чоловіків – людей почали зупиняти на вулицях та перевіряти документи.

Нагадаємо, глава Чечні пропонував відправити на війну проти України 300-400 тис. чеченців – Кадиров оголосив про продовження мобілізації.

До того ж Кадиров показав, як відправляє добровольців на війну проти України (відео), а «кадировці» посилили мародерства на тимчасово окупованих територіях України.