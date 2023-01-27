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Камбоджа готова ділитися досвідом розмінування територій як з Україною, так і з Росією

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Камбоджа готова ділитися досвідом розмінування територій як з Україною, так і з Росією
фото з відкритих джерел

Південноазіатська країна готова брати участь виключно у гуманітарних проєктах підтримки

Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні, бо не має на це можливості, а її технічна допомога українським саперам є суто гуманітарним актом. Про це заявив прем’єр-міністр країни  Хун Сен, повідомляє видання Khmer Times.

«Камбоджа не надсилала ані війська, ані інструкторів з розмінування в Україну. Те, що ми зробили,  – виключно з гуманітарних причин, оскільки ми також є нацією, яка постраждала від наземних мін та боєприпасів, що не розірвалися»,  – наголосив Хун Сен.

Прем’єр-міністр Камбоджі також скористався нагодою привітати будь-які країни, які бажають пройти навчання з розмінування в Камбоджі, включно з Росією.

Нагадаємо, що за даними Міністерства внутрішніх справ України на початок січня, понад 30% території України забруднено вибухонебезпечними предметами. Повне розмінування країни може тривати понад п'ять років з огляду на те, що для розмінування деокупованого населеного пункту необхідно від 1 до 3 років.

Теги: війна Камбоджа міни

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