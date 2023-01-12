МВС повідомило, скільки часу може зайняти повне розмінування України

Понад 30% території України на сьогодні забруднено вибухонебезпечними предметами

Повне розмінування України може тривати понад п'ять років з огляду на те, що для розмінування деокупованого населеного пункту необхідно від 1 до 3 років. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

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При цьому за наявності річок та лісосмуг може знадобитися більше часу.

«Ми оцінюємо перший етап розмінування приблизно один-три роки з моменту деокупації населеного пункту, а повне розмінування, особливо розмінування річок і лісосмуг, звичайно, займе досить довгий час, який може перевищувати і п'ять років», – розповів Монастирський.

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Зазначається, що понад 30% території України на сьогодні забруднено вибухонебезпечними предметами – за міжнародними показниками це найвищий рівень з часів Другої світової війни. Також Монастирський додав, що кожного тижня є втрати серед рятувальників, які беруть участь у розмінуванні.

Нині розмінування відбувається темпами 40 гектарів на день.

Україна співпрацює з міжнародними партнерами щодо отримання техніки, необхідної для розмінування. При цьому він додав, що фахівці у цій сфері в Україні є, і до них за досвідом уже звертаються закордонні партнери.

Нагадаємо, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.