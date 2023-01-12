Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

МВС повідомило, скільки часу може зайняти повне розмінування України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МВС повідомило, скільки часу може зайняти повне розмінування України
фото ілюстративне

Понад 30% території України на сьогодні забруднено вибухонебезпечними предметами

Повне розмінування України може тривати понад п'ять років з огляду на те, що для розмінування деокупованого населеного пункту необхідно від 1 до 3 років. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

При цьому за наявності річок та лісосмуг може знадобитися більше часу.

«Ми оцінюємо перший етап розмінування приблизно один-три роки з моменту деокупації населеного пункту, а повне розмінування, особливо розмінування річок і лісосмуг, звичайно, займе досить довгий час, який може перевищувати і п'ять років», – розповів Монастирський.

Зазначається, що понад 30% території України на сьогодні забруднено вибухонебезпечними предметами – за міжнародними показниками це найвищий рівень з часів Другої світової війни. Також Монастирський додав, що кожного тижня є втрати серед рятувальників, які беруть участь у розмінуванні.

Нині розмінування відбувається темпами 40 гектарів на день.

Україна співпрацює з міжнародними партнерами щодо отримання техніки, необхідної для розмінування. При цьому він додав, що фахівці у цій сфері в Україні є, і до них за досвідом уже звертаються закордонні партнери.

Нагадаємо, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області. 

Читайте також: 64 роки розмінування. «Сюрпризи», які залишили росіяни на нашій землі
Теги: росія МВС окупанти війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні з’явилась карта безпечних розмінованих маршрутів
В Україні з’явилась карта безпечних розмінованих маршрутів
7 сiчня, 11:19
Під Ізюмом під час розмінування загинув начальник групи піротехніків
На Харківщині під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк
4 сiчня, 21:30
Фахівці поступово розміновують деокуповані території
Розмінування Миколаївщини: Кім назвав найнебезпечніші місця
12 грудня, 2022, 06:56

Події в Україні

Зміна командувача військами в РФ. Кремль роз’яснив цілі війни
Зміна командувача військами в РФ. Кремль роз’яснив цілі війни
Ворожий снаряд влучив в житловий будинок у Янтарному: є загиблі та поранені
Ворожий снаряд влучив в житловий будинок у Янтарному: є загиблі та поранені
МВС повідомило, скільки часу може зайняти повне розмінування України
МВС повідомило, скільки часу може зайняти повне розмінування України
Глобальний саміт миру: стали відомі місце і дата проведення
Глобальний саміт миру: стали відомі місце і дата проведення
Окупанти готують провокації під чужим прапором на Луганщині
Окупанти готують провокації під чужим прапором на Луганщині
До Білорусі прибув головнокомандувач сухопутними військами РФ
До Білорусі прибув головнокомандувач сухопутними військами РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни
24K
Я залишаюсь вірним УПЦ (МП). Боксер Усик зробив заяву
13K
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)
11K
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
8519
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6337
Кінець блекауту: влада Києва повідомила хороші новини

Новини

Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Сьогодні, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Сьогодні, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Вчора, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Вчора, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
10 сiчня, 19:13

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту