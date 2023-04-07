Канада відправить до Японії літак-розвідник: за чим стежитиме

Літак відстежуватиме підозрілі морські дії з уникнення санкцій, особливо міжчовнові трансфери пального та інших товарів

До операції NEON долучиться фрегат «Монреаль», на борту якого знаходиться гелікоптер СН-148 «Циклон»

До Японії направиться військовий літак з Канади для допомоги у контролі санкцій Ради Безпеки ООН проти Північної Кореї. Про це оголосили у міністерстві оборони Канади.

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«Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про розгортання у Японії повітряного підрозділу CP-140 Aurora у рамках операції NEON. Ця операція – це внесок Збройних сил Канади до багатонаціональних зусиль із втілення санкцій Радбезу ООН проти Північної Кореї», – йдеться в повідомленні.

Упродовж приблизно шести тижнів літак СР-140 Aurora відстежуватиме підозрілі морські дії з уникнення санкцій, особливо міжчовнові трансфери пального та інших товарів, заборонених Радбезом ООН.

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Також до операції NEON долучиться фрегат «Монреаль», на борту якого знаходиться гелікоптер СН-148 «Циклон».

«Це розгортання демонструє важливість, яку Канада надає безпеці своїх союзників та партнерів у індійсько-тихоокеанському регіоні, а також дотриманню санкцій Радбезу проти КНДР», – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше у США оприлюднили докази, що КНДР допомогла Росії у війні.