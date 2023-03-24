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КНДР випробувала підводний дрон, який здатен нести ядерну зброю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
КНДР випробувала підводний дрон, який здатен нести ядерну зброю
На випробуваннях був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин
фото з відкритих джерел

Безпілотник може бути застосований на будь-якому узбережжі, в порту або буксируватися кораблем

КНДР заявила про проведення випробування нового підводного ударного безпілотника, який може нести ядерну зброю. Про це повідомило північнокорейське агентство KCNA.

За даними Пхеньяна, цей безпілотник може бути застосований на будь-якому узбережжі, в порту або буксируватися кораблем.

Під час випробувань цей безпілотник перебував під водою на глибині від 80 до 150 м понад 59 годин і провів детонацію неядерного заряду у водах біля східного узбережжя.

«Місія підводної ядерної стратегічної зброї полягає в тому, щоб непомітно проникнути в оперативні води і створити надмасштабне радіоактивне цунамі за допомогою підводного вибуху, щоб знищити морські ударні групи і головні оперативні порти противника», – повідомило агентство про ціль створення цієї зброї.

На випробуваннях був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея зімітувала ядерну контратаку на військових навчаннях.

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Теги: профспілка Північна Корея безпілотник цунамі Порту ядерна зброя

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