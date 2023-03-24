КНДР випробувала підводний дрон, який здатен нести ядерну зброю

Безпілотник може бути застосований на будь-якому узбережжі, в порту або буксируватися кораблем

КНДР заявила про проведення випробування нового підводного ударного безпілотника, який може нести ядерну зброю. Про це повідомило північнокорейське агентство KCNA.

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За даними Пхеньяна, цей безпілотник може бути застосований на будь-якому узбережжі, в порту або буксируватися кораблем.

Під час випробувань цей безпілотник перебував під водою на глибині від 80 до 150 м понад 59 годин і провів детонацію неядерного заряду у водах біля східного узбережжя.

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«Місія підводної ядерної стратегічної зброї полягає в тому, щоб непомітно проникнути в оперативні води і створити надмасштабне радіоактивне цунамі за допомогою підводного вибуху, щоб знищити морські ударні групи і головні оперативні порти противника», – повідомило агентство про ціль створення цієї зброї.

На випробуваннях був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея зімітувала ядерну контратаку на військових навчаннях.