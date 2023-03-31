Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Японія ввела нові санкції проти РФ: що під забороною

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Японія ввела нові санкції проти РФ: що під забороною
Санкції проти РФ посилюються
фото з відкритих джерел

Новий пакет санкцій набуде чинності з 7 квітня

Мінекономіки Японії розширило санкції проти Росії. Тепер заборонено експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріалів та деталей, які можуть використовуватись для виробництва дронів. Про це повідомляє пресслужба уряду Японії.

«Ми реалізовуватимемо заходи на основі «Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю» у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Новий пакет санкцій набуде чинності з 7 квітня», – йдеться у заяві уряду.

До списку заборонених для експорту до Росії товарів також увійшли:

  • сталь та вироби з неї;
  • алюміній та вироби з нього;
  • будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);
  • двигуни для авіації;
  • електрообладнання та його частини, радіоапаратура для навігації, генератори;
  • літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також БПЛА;
  • оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього;
  • всі іграшки, що мають колеса, а також збірні моделі та макети, головоломки та пазли.

Як повідомлялося, японська влада ухвалила рішення виділити $30 млн на постачання Україні нелетальних озброєнь через трастовий фонд НАТО, а також надати додаткові $470 млн односторонньої грантової допомоги на енергетичний та інші сектори нашої держави.

Теги: Японія санкції росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стало відомо, який незвичайний презент привіз Зеленському прем'єр-міністр Японії
Стало відомо, який незвичайний презент привіз Зеленському прем'єр-міністр Японії
23 березня, 14:41
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда та президент України Володимир Зеленський
Візит прем’єр-міністра Японії в Україну знаковий. Але що залишилося за кулісами
23 березня, 11:10
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда та президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Києві, 21 березня 2023 року
Україна та Японія підписали заяву про особливе глобальне партнерство (фото)
22 березня, 03:55

Економіка

Японія ввела нові санкції проти РФ: що під забороною
Японія ввела нові санкції проти РФ: що під забороною
Стало відомо, що КНДР може отримати від Росії в обмін на боєприпаси
Стало відомо, що КНДР може отримати від Росії в обмін на боєприпаси
Raiffeisen Bank визначився з подальшим веденням бізнесу у Росії
Raiffeisen Bank визначився з подальшим веденням бізнесу у Росії
Ціни на газ у Казахстані. Токаєв закликав до радикальних змін
Ціни на газ у Казахстані. Токаєв закликав до радикальних змін
Економіка Росії починає зазнавати краху – WSJ
Економіка Росії починає зазнавати краху – WSJ
Китай співпрацює з компаніями РФ, які виробляють бронежилети для солдат – Politico
Китай співпрацює з компаніями РФ, які виробляють бронежилети для солдат – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
71K
Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
15K
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
14K
«Зараз вдарю палицею». Московський патріархат відмовився покидати Лавру (оновлено)
12K
Легендарний магазин Roshen у центрі столиці закривається (фото)
9585
Сі Цзіньпін готує Китай до війни

Новини

Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Сьогодні, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Сьогодні, 06:47
Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів
Сьогодні, 06:40
Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
Сьогодні, 06:08
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
Сьогодні, 02:54
31 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту