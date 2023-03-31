Японія ввела нові санкції проти РФ: що під забороною

Новий пакет санкцій набуде чинності з 7 квітня

Мінекономіки Японії розширило санкції проти Росії. Тепер заборонено експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріалів та деталей, які можуть використовуватись для виробництва дронів. Про це повідомляє пресслужба уряду Японії.

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«Ми реалізовуватимемо заходи на основі «Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю» у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Новий пакет санкцій набуде чинності з 7 квітня», – йдеться у заяві уряду.

До списку заборонених для експорту до Росії товарів також увійшли:

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сталь та вироби з неї;

алюміній та вироби з нього;

будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);

двигуни для авіації;

електрообладнання та його частини, радіоапаратура для навігації, генератори;

літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також БПЛА;

оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього;

всі іграшки, що мають колеса, а також збірні моделі та макети, головоломки та пазли.

Як повідомлялося, японська влада ухвалила рішення виділити $30 млн на постачання Україні нелетальних озброєнь через трастовий фонд НАТО, а також надати додаткові $470 млн односторонньої грантової допомоги на енергетичний та інші сектори нашої держави.