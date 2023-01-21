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Північна Корея допомогла Росії у війні: у США оприлюднили докази (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Північна Корея допомогла Росії у війні: у США оприлюднили докази (фото)
Джон Кірбі на тлі фотографій вагонів, якими перевозили зброю з КНДР до Росії
Фото: АР

КНДР постачала зброю для країни-агресорки

У Сполучених Штатах оприлюднили нещодавно розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї та перевозили зброю для російської армії, зокрема для приватної військової компанії «Вагнер». Про це пише CNN із посиланням на Координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі.

Кірбі наголосив, що передача зброї з Північної Кореї є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН. До того ж США поділилися своїми розвідданими з групою експертів санкційного комітету Ради Безпеки КНДР.

Російські вагони подорожують між Росією та Північною Кореєю
Російські вагони подорожують між Росією та Північною Кореєю
фото: CNN/Надано урядом США

Високопоставлений представник західної розвідки у коментарі CNN також підтвердив дану інформацію і наголосив, що Захід «безумовно, стурбований тим, що Північна Корея може планувати розширення і постачання більшої кількості військової техніки».

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що приватна російська військова компанія «Вагнер» отримала партію зброї від КНДР, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні:  Північна Корея надала зброю «вагнерівцям»

Після цього Північна Корея пояснила, чи передавала зброю «вагнерівцям». Країна спростувала звинувачення у постачанні зброї РФ.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Як відомо, у вересні очільник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити.

До слова, Банкова назвала країни-союзниці Росії у війні проти України. Держави, які постачають зброю РФ для війни з Україною нестимуть «солідарну відповідальність» з Росією за скоєні нею злочини, заявляє Банкова. 

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Теги: росія Північна Корея зброя війна

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