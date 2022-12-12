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Канцлер Австрії готовий контактувати із Путіним аби допомогти Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Канцлер Австрії готовий контактувати із Путіним аби допомогти Україні
Канцлер Австрії заявив про готовність контактувати з Путіним
фото із відкритих джерел

Канцлер наголошує, що австрійська сторона зберігає нейтралітет у питаннях, пов'язаних із війною в Україні

Канцлер Австрії Карл Нехаммер повідомив, що готовий підтримувати контакт із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні. Про це повідомляє ORF2.

Канцлер нагадав, що після початку вторгнення Росії спілкувався з Путіним двічі.

Відтак, у квітні Нехаммер приїхав до Москви і став першим лідером країни Євросоюзу, котрий відвідав Росію з початку війни. Тоді Путін вперше особисто спілкувався з австрійським канцлером. Вдруге ж Нехаммер і Путін спілкувалися телефоном наприкінці травня. Вони обговорювали обмін полоненими, експорт через українські порти та гуманітарну ситуацію.

«Ми нейтральна країна, маємо особливий статус у ЄС, і саме з цієї причини мені було важливо спробувати відіграти посередницьку роль у переговорах», – сказав канцлер.

Канцлер неодноразово наголошував, що австрійська сторона зберігає нейтралітет у питаннях, пов'язаних із війною. Проте Відень має чітку позицію щодо деяких з них, говорив політик.

«Необхідні гуманітарні коридори, припинення вогню та повне розслідування воєнних злочинів», – наголошував Нехаммер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія виділить десять мільйонів євро на підтримку України.

Також компанії з Австрії вкладуть 600 млн євро в будівництво та обладнання трьох медичних закладів в Україні. Проєкти будуть профінансовані австрійськими та німецькими банками. 

Теги: війна Відень Австрія путін нейтралітет Україна

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