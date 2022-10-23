Іран готує для Росії додаткові дрони: держсекретар США виступив з заявою

Блінкен наголосив, що США працюють над тим, щоб протистояти зусиллям Ірану

США попереджають, що Іран розробляє для Росії нові партії дронів-камікадзе

Росія готується отримати нову партію військових безпілотників від Ірану. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Bloomberg.

«Ми вважаємо, що Росія отримала від Ірану десятки цих безпілотників, і ще більше потенційно перебувають у розробці», – сказав Блінкен.

Держсекретар наголосив, що Сполучені Штати Америки працюють над тим, щоб протистояти зусиллям Ірану, а також зміцнити здатність України відбивати атаки.

Такі заяви Блінкен зробив через декілька днів після того, як Білий дім висунув звинувачення Ірану щодо відправки інструкторів і техніків до окупованого Криму для надання допомоги та підтримки російських атак на українські об'єкти.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські Shahed 136, а російські сили використовують їх під назвою «Герань». Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії.

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста.