«Я їм не довіряю». Зеленський різко висловився про керівництво Ірану

Президент нагадав, що Іран уже не вперше причетний до трагедії, у якій постраждали українці

Президент України Володимир Зеленський звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. Зеленський наголосив, що Україна раніше стикалася з брехнею іранського керівництва – йдеться про збиття українського пасажирського літака. Про це український президент сказав у інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

«Нам усім треба захищатися перш за все від брехні, яку розповсюджують ті чи інші люди. Я не довіряю керівництву Ірану», – зазначив він.

Зеленський нагадав про збиття Іраном українського пасажирського літака. Він наголосив, що тоді керівництво Ірану теж намагалося заперечити свою причетність до трагедії.

«Я їм не довіряю особисто, їхнім словам. Я говорю саме про керівництво Ірану, не про громадян. Ви пам’ятаєте збиття літака українських авіаліній, коли іранська ракета збила літак, на якому також було багато громадян Канади. Після цього іранське керівництво сказало: «Це не ми». Після того, як ми, наші фахівці, канадці, наші партнери знайшли усі деталі, які точно доводили (причетність Ірану – «Главком»), попри те, що влада Ірану хотіла приховати деталі, пов’язані з ракетним ударом по українському літаку.

Тож коли ми знайшли усі докази, вони сказали: «Так, це були ми, але це було випадково». Але вони сказали, що будуть відшкодування сім’ям, вони це говорили на рівні лідера. Я розмовляв з лідером Ірану по телефону, ми розмовляли також на різних рівнях. І що вони зробили? Вони зробили нічого! Нуль! Вони нічим не допомогли. Телефонного дзвінка недостатньо, коли ти забираєш життя у когось», – наголосив український президент.

Зеленський зауважив, що компенсацій, які обіцяв Іран також недостатньо для людей, які втратили рідних. Але це «хоч щось», наголосив він.

«У цьому і є їхнє ставлення. Це брехня, яку я пов’язую з їхнім керівництвом. Я не боюсь про це говорити. Зараз це друга трагічна ситуація. Викликаючи посла, ми багато чули різної інформації від нашої розвідки, від різних рівнів урядів багатьох країн, розвідок наших партнерів. Ми мали інформацію, що Іран торгує з Росією дронами «Шахід», – сказав президент.

При цьому, як наголосив Зеленський, Іран усе заперечував та запевняв, що нічого не передавав Росії.

«Багато разів вони були викликані і на рівні послів, і на рівні керівництва держави, і на рівні МЗС, вони публічно усе заперечували. Але ми зараз бачимо сотні ударів по Україні – по столиці, по цивільній інфраструктурі, по школах, університетах, по нашій електрогенерації, аби люди не пережили цю зиму. Про яку довіру можна говорити? Іран поставляє їм дрони, поставляє вбивства українців. Це їхні домовленості за криваві гроші, які Іран заробляє», – зазначив український лідер.

Іран може зажадати доказів, однак, як наголосив Зеленський, йдеться про сотні іранських дронів, якими Росія атакувала Україну. На його думку, це не може бути випадковістю.

«Ми знаємо, що є домовленості про тисячі дронів. Ми знаємо це точно. Але сотні дронів точно передані. Ось і все. Їм не можна вірити», – сказав він.

Нагадаємо, раніше слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії.